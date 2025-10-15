Javier Aguirre y el picante encuentro con Enner Valencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Javier Aguirre y Enner Valencia tuvieron un tenso episodio durante el encuentro entre México y Ecuador en el estadio Akron, pero todo quedó en "cosas de futbol".

En el primer tiempo, el "Vasco" le reclamó al delantero ecuatoriano que se había tirado "un clavado" en una acción por la banda derecha y la respuesta del futbolista de los Tuzos de Pachuca fue un gesto para mandar a callar al timonel Tricolor; la respuesta fue un "chin... tu mad...".

"Mentadas de ida y vuelta, pero de cuates porque luego nos abrazamos en el túnel. Lo conozco de hace tiempo, es muy buen muchacho", explicó Aguirre en conferencia de prensa sobre lo sucedido.

Pero todo quedó en una divertida anécdota. Javier reveló que le dijo que se había dejado caer en la jugada que marcaron penalti en favor de los sudamericanos y que significó el gol del empate.

"Le dije que había fingido el penalti, se reía, pero nos disculpamos, nos abrazamos, pero sí nos mentamos la madre, pero a gusto, sin ofensas, fue de cuates. Te digo, luego lo arreglamos aquí abajo... A todo dar", relató Aguirre.

Enner vive su segunda etapa con el cuadro de Pachuca y también estuvo con los Tigres, entre 2017 y 2020, antes de regresar a Europa. Un jugador de calidad que ha sabido responder en la Liga MX.

"Es un gran elemento, un gran jugador y juega en casa, en México. De esos queremos, gente buena, profesional, goleador. Le dije todo eso en el vestidor", concluyó el "Vasco".