Estrenan Rayadas sus propias instalaciones en El Barrial

La construcción del inmueble duró alrededor de 9 meses y tuvo una inversión de poco más de 25 millones de pesos, informó Alberto Molina.

A la inauguración oficial del lugar acudieron jugadoras del equipo, la entrenadora Eva Espejo, así como los directivos José Antonio Noriega (presidente deportivo), Pedro Esquivel (vicepresidente ejecutivo) y Everardo Valdez (director de relaciones institucionales).

"Sin lugar a dudas es ejemplar el lugar que le estamos brindando a las jugadoras que por otro lado lo tienen merecido. Toda la historia de Rayadas desde su creación es de éxito. Nos sentimos muy contentos, orgullosos y motivados de poder apoyar un proyecto que es fundamental para la institución", expresó Noriega.

Espejo, entrenadora y directora deportiva de Rayadas, se dijo feliz por la finalización del proyecto.

"Me siento muy feliz de estar y poder compartir este momento. Siendo justos me toca quizá cosechar lo que otras personas hicieron, en este caso 'Tito' (Héctor Becerra, ex DT de Rayadas), el mismo Nico Martelloto (ex encargado directivo de Rayadas), toda la gente que luchó para que esto fuera posible y hoy se da a la luz este proyecto que, creo, es pionero de cierta manera con lo que muestra.

Por su parte Pedro Esquivel también mostró su beneplácito por la obra concluida.

"Es un día importante para nosotros como institución porque creo que es la culminación y reflejo de lo que las jugadoras que han estado aquí y las que han estado hace cinco años en el club, han logrado", expresó Esquivel.

Las nuevas instalaciones:

- En oficinas existen 4 módulos de trabajo

- Una sala de juntas

- Dos espacios para temas administrativos

- Hay amplios vestidores.

- Vestidor primer equipo con 24 módulos y 8 regaderas

- Siete módulos extras y regaderas para mujeres y para hombres

- Área médica

- Nutrición

- Fisioterapia con 2 tinas de hidroterapia

- Vestidor de cuerpo técnico.

- Área de utilería

- Sótano con área multifuncional para video, vestidor auxiliar y suplementación