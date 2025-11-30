Toluca clasifica a las semifinales

Con muy poco, el monarca sigue con vida y mantiene intacto el sueño de ser bicampeón.

El Toluca empató (0-0) con el FC Juárez, en la vuelta de los cuartos de final, pero avanzó a las semifinales gracias al marcador global (2-1). Resolvió la eliminatoria desde la ida.

En esta ocasión, los Diablos Rojos sufrieron en la ofensiva. Ni el incesante apoyo de su afición en el Estadio Nemesio Díez hizo que rompieran el cerrojo de los Bravos.

Desde los primeros minutos, los dirigidos por Antonio Mohamed se volcaron al frente, pero el que menos se esperaba que fallara, falló.

Paulinho fue el primero en desperdiciar un par de acciones claras; sorprendentemente, el hombre gol del Toluca no pudo abrir el marcador en el inmueble mexiquense.

El tricampeón de goleo no fue el único en equivocarse. Jesús Angulo, Helinho, Marcel Ruiz y Federico Pereira tuvieron la oportunidad de anotar, pero la contundencia no estuvo de su lado esta vez.