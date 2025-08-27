Inter de Miami se corona finalista de la Leagues Cup 2025

La Leagues Cup 2025 ya conoce a su primer finalista.

Luego de un partido lleno de emociones y un toque de drama, el Inter de Miami logró avanzar al juego por el campeonato al derrotar 3-1 al Orlando City, con una gran actuación de Lionel Messi.

Con una versión inspirada del exjugador del Barcelona, quien lució totalmente recuperado de sus lesiones, el atacante argentino aceptó el papel de protagonista para ayudar a su equipo en el certamen binacional.

El juego, que tuvo varias ocasiones en ambas porterías, vivió su primera gran emoción en el último suspiro de la primera parte, cuando Marco Pasalic sorprendió a la defensa de Miami y anotó el primer gol del partido (45´).

El gol fue un golpe fuerte para los locales, quienes, luego de la charla del medio tiempo, salieron con una mentalidad diferente y buscaron la meta de Pedro Gallese. Tras alejar el peligro, el arquero vio caer su portería.

El tanto del empate llegó desde los once pasos: Messi igualó el marcador con un penal impecable, luego de una falta sobre Tadeo Allende que también provocó la expulsión del defensor David Brekalo (77´).

Con el golpe anímico a su favor, Messi siguió al frente y anotó su doblete con una definición magistral que puso a Miami en ventaja (87´).