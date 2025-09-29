¡Sacan el carácter!

La Selección Nacional Sub 20 le jugó de tú a tú a Brasil y a cuatro minutos del final rescató el empate, 2-2, para mantenerse en pie de guerra en el Grupo de la Muerte.

Aunque al Tricolor le costó mantener la intensidad los 90 minutos, dejó buenas sensaciones por la bravía reacción de los últimos minutos y el futbol que presentó en los primeros 20.

México abrió el marcador al minuto 10, vía Alexei Domínguez, en una jugada que inició Gilberto Mora, quien mostró una excelente lectura de juego.

Countinho encontró el empate al 21´, con un disparo imposible para el portero Emmanuel Ochoa.

En el complemento, el equipo de Eduardo Arce sufrió para emparejar las acciones, los cambios que realizo el técnico sacaron de balance a la zaga y vino la voltereta de Brasil que hizo el 2-1, a través de Luighi al 75´.

El Tricolor se salvó, incluso, de un autogol, pero cuando todo parecía perdido llegó un tiro de esquina que cobró Mora, y Diego Ochoa, con un espectacular remate de cabeza, encontró el empate al 86´.

En la modalidad de video asistente por petición, solo hubo dos revisiones, y México se libró de un penal que reclamó Brasil, y el cuadro sudamericano de una roja que solicitaba el cuerpo técnico del Tricolor.

Viene una dura prueba para el conjunto mexicano, el miércoles enfrenta a España que llega herida tras caer ante Marruecos; al Tri le urge sumar de a 3 para mantenerse en la lucha. A la siguiente ronda clasificarán los dos primeros de cada grupo y los cuatro mejores terceros.

¡COMO EN LA NFL!

ASÍ ES EL ARBITRAJE EN MUNDIAL SUB 20

Al igual que en la NFL, los entrenadores podrán desafiar marcaciones arbitrales en los partidos del Mundial Sub 20. Eso se debe a que por cuestión de costos desde el año anterior se ha implementado un sistema que sustituye al VAR. Se trata del Football Video System (FVS), ese que ya se utilizó en el Mundial Sub 20 femenil y que precisamente fue estrenado por la Selección Mexicana. ¿Cómo funciona el FVS? Para empezar, es un sistema que prescinde de las cabinas de video en las que colegiados certificados revisan las acciones. Eso lo vuelve un sistema más económico. Se trata de una opción que vuelve más accesible la justicia deportiva. Los entrenadores son los únicos calificados para desafiar las decisiones arbitrales, hasta dos por cada juego.