Eliminatorias UEFA se reanudan con partidos clave este jueves

Este jueves se reanudan las eliminatorias de la UEFA para la Copa Mundial 2026 de la FIFA, las más difíciles de todo el planeta. Si bien, es imposible que hoy clasifique de manera oficial una selección, las que lideran sus sectores pueden acercarse un poco más al boleto clasificatorio.

Solo Inglaterra tiene su lugar asegurado en la Copa del Mundo que se celebrará el próximo año en México, Estados Unidos y Canadá. El resto aún debe librar complicados compromisos para alzar la mano en la lista de presentes al próximo Mundial.

¿Qué partidos se jugarán hoy en las eliminatorias UEFA?

En la jornada de este jueves habrá acción de selecciones importantes en la UEFA como son los casos de Francia, Italia y Portugal; además de la ya mencionada Inglaterra. Protagonistas de las Copas del Mundo del Siglo XXI, las tres escuadras tendrán duelos clave en sus aspiraciones mundialistas.

¿Dónde y a qué hora ver en vivo las eliminatorias de la UEFA este jueves 13 de noviembre?

Inglaterra vs Serbia

· Fecha: Jueves 13 de noviembre

· Hora: 13:45 horas (centro de México)

· Transmisión: Sky Sports

Moldavia vs Italia

· Fecha: Jueves 13 de noviembre

· Hora: 13:45 horas (centro de México)

· Transmisión: Sky Sports

Irlanda vs Portugal

· Fecha: Jueves 13 de noviembre

· Hora: 13:45 horas (centro de México)

· Transmisión: Sky Sports

Francia vs Ucrania

· Fecha: Jueves 13 de noviembre

· Hora: 13:45 horas (centro de México)

· Transmisión: Sky Sports

Andorra vs Albania

· Fecha: Jueves 13 de noviembre

· Hora: 13:45 horas (centro de México)

· Transmisión: Sky Sports