Lo que se debe saber de las eliminatorias para el Mundial 2026

El proceso de las eliminatorias para el Mundial 2026 entra a su recta final.

Con Estados Unidos, México y Canadá como anfitriones, la Copa del Mundo más grande de la historia contará con 48 equipos.

Hasta ahora, 18 naciones se han clasificado, incluyendo a la campeona vigente Argentina, y se espera que el elenco aumentará significativamente durante la ventana internacional de octubre al incluir a selecciones de África, Asia y Europa.

Esto es lo que debes saber sobre los próximos partidos:

¿Quiénes se han clasificado para el Mundial 2026?

Coanfitriones: Canadá, México y Estados Unidos.

AFC: Australia, Irán, Uzbekistán, Jordania, República de Corea, Japón

CAF: Marruecos, Túnez

CONMEBOL: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay

Europa: Ninguno aún

Oceanía: Nueva Zelanda

Repechajes intercontinentales: Bolivia, Nueva Caledonia

¿Cuántos equipos se clasifican de cada región?

Asia tiene ocho plazas directas y una plaza para los playoffs intercontinentales.

África tiene nueve plazas directas más una para los playoffs.

CONMEBOL (Norte, Centroamérica y el Caribe) cuenta con tres plazas directas (más las tres naciones anfitrionas) y otras dos plazas en los playoffs.

Sudamérica tiene seis plazas directas y una plaza en los playoffs.

Oceanía tiene un lugar garantizado por primera vez, que Nueva Zelanda aseguró en marzo. Podría añadir otro con Nueva Caledonia en los playoffs.

Europa tendrá 16 equipos seguros para jugar en la próxima Copa del Mundo, más que cualquier otro continente.

¿Y cuál es el panorama actual?

África: Marruecos y Túnez ya se han clasificado y siete ganadores de grupo más asegurarán plazas directas durante esta ventana. Los cuatro mejores subcampeones jugarán en una competición eliminatoria en noviembre y el ganador avanzará a los playoffs. Egipto, Senegal, Benín, Cabo Verde, Costa de Marfil, Argelia y Ghana lideran sus respectivos grupos.

Asia: Solo quedan dos plazas de clasificación directa en Asia y se decidirán en la cuarta ronda en esta ventana. Dos grupos de tres equipos compiten en un torneo de todos contra todos, con el ganador de cada grupo avanzando al Mundial. El Grupo A cuenta con Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Omán, mientras que Arabia Saudí, Irak e Indonesia conforman el Grupo B. El subcampeón de cada grupo jugará entre sí en casa y fuera el próximo mes para tener la oportunidad de llegar a los playoffs.

CONCACAF: Surinam, Jamaica y Honduras lideran sus respectivos grupos al entrar en esta ronda de partidos. Jamaica y Honduras podrían asegurar la clasificación, pero ambos necesitan ganar sus dos partidos y también requieren la ayuda de otros resultados. Algo seguro el reñido Grupo A se decidirá en la doble fecha de noviembre. Surinam, en busca de su primera Mundial, ha sido la revelación de la llave tras igualar en casa con Panamá y luego vencer a domicilio a El Salvador.

Europa: Tres anteriores campeones mundiales pueden asegurar la clasificación para el torneo del próximo año, con Francia, Inglaterra y España a un paso de asegurar su lugar. Cinco equipos más pueden unirse a ellos este mes, incluyendo a Croacia, Eslovaquia, Suiza, Noruega y Portugal.

Playoffs

Seis equipos participarán en un torneo de playoffs, con Bolivia y Nueva Caledonia ya confirmando sus lugares.

Dos equipos de CONCACAF y uno de Asia, África, Sudamérica y Oceanía participarán en el torneo que se disputará en marzo.

De los clasificados, las cuatro naciones con menor ranking jugarán en dos semifinales, con el ganador avanzando para jugar contra uno de los dos equipos con mayor ranking. Los ganadores de esos partidos avanzan al Mundial.

¿Cuándo es el Mundial 2026?

El torneo se jugará durante junio y julio. Comienza en el Estadio Azteca en Ciudad de México el 11 de junio, con la final celebrada el 19 de julio en el MetLife Stadium, que será referido como el Estadio Nueva York Nueva Jersey durante el torneo.

¿Cuándo es el sorteo?

El sorteo para el Mundial se llevará a cabo en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington DC el 5 de diciembre.