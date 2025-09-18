Estreno del PSG en plan ´clemente´

El vigente campeón europeo marcó cuatro goles, ¡y falló otros seis!, en su debut en la Champions League 2025-26.

Corría el tercer minuto cuando el central Marquinhos ya había marcado el primero. Al 39´, Khvicha Kvaratskhelia firmó el segundo, un golazo cerca del poste izquierdo. Nuno Mendes hizo el tercero al 51´, mientras que Goncalo Ramos cerró la cuenta al 90´+1´.

Y eso que Bradley Barcola falló un penal al 43´.

El técnico Luis Enrique observó el primer tiempo desde las gradas, pero no por una suspensión sino porque a su juicio tiene una mejor perspectiva de los partidos. Descartó repetir dicho ejercicio en juegos como visitante, por cuestiones de seguridad.

Después de que se disputaran 12 de los 18 juegos de la primera jornada, el PSG es líder de la Champions, y eso que se quedó corto ante un frágil Atalanta.



