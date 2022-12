El Mundial en que Argentina 'durmió' a Brasil

Pero también, entre la leyenda urbana y la realidad, queda la famosa historia del bidón a Branco, quien acusó al utilero de Argentina, Miguel di Lorenzo, más conocido como 'Galíndez' de haberle ofrecido intencionalmente una botella de agua con somnífero que con el tiempo se supo que contenía Rohypnol, un medicamento muy utilizado para las personas que sufren insomnio.

"Lo que me hicieron fue irresponsable. Bebí agua y quedé como tonto", dijo Branco posteriormente.

Si bien, la artimaña no fue determinante en la victoria de Argentina de 1-0 sobre Brasil, queda como un precedente que ha cobrado relevancia, y más porque 14 años después de aquel incidente, en 2004, Diego Armando Maradona aceptó que sí hubo tal somnífero en la bebida ofrecida a Branco.

"Alguien picó un Rohypnol en el bidón y se pudrió todo", reveló Diego Armando Maradona en un programa de televisión.

Desde el momento en darse a conocer el duelo entre Argentina y Brasil, pese a que Argentina era el vigente campeón del mundo por México 86, el poderío de la Selección de Carlos Salvador Bilardo ya no era el mismo, y quedó reflejado en una accidentada fase de grupos en la que quedaron en tercer lugar al perder contra Camerún, ganar a la URSS, y empatar con Rumania.

Brasil, en cambio, con un juego más práctico, alejado del jogo bonito, pero muy eficiente había ganado sus tres partidos y llegaba como amplio favorito hasta para ser campeón del mundo.

Y así fue, Brasil ponía el futbol en aquel juego con frecuentes aproximaciones ante el portero de Argentina, Sergio Goycochea veía cómo de manera milagrosa los balones se estrellaban en sus postes y sufría ante cada llegada brasileña.

Minutos después, en una falta sobre Diego Armando Maradona, de nuevo entra Galíndez y todo el médico. Branco, curioso se acerca al grupo que atiende al 10, no deja de observar la hielera, y Ricardo Giusti se cruza enfrente de él para obstruirle la vista, mientras Jorge Burruchaga simula tomar agua, pero sin que el líquido salga de la botella.

Branco se queda intrigado y acude con el abanderado con el que dialoga y señala al utilero Galíndez, pero el abanderado permanece indiferente a sus reclamos.

Óscar Ruggeri, integrante de aquella Selección de Argentina, declaró mucho tiempo después: "Vos no podés tomar agua del visitante, sos muy pelotudo", dijo Óscar Ruggeri.

Brasil que dominaba ampliamente el juego, se distrajo y cayó ante la genialidad de Diego Armando Maradona y la efectividad de Claudio Caniggia.

Julio Olarticoechea, otro jugador más de la Argentina de Italia 90, declara que no es un recurso del cual hoy se sienta orgulloso. "Y el bidonazo quedó para la historia. Era algo muy del equipo, que no tendría que haber salido. Lamentablemente, lo sacaron a la luz. No estoy de acuerdo, pero lo que pasó, pasó. No por ese detalle le ganamos a Brasil. Pero no me gustó mucho ese tema", indicó 'El Vasco' Julio Olarticoechea.