El Milán podría coronarse hoy en la Serie A si vence Atalanta, y el Inter no derrota al Cagliari.

El club rossonero es líder de la competencia con 80 puntos, 2 unidades más que el Inter, cuando ya se juega la Fecha 37, penúltima de la campaña.

El Milán tendrá un reto muy exigente frente al club de Bérgamo, que es octavo de la clasificación con 59 puntos y aún busca boleto a competencias europeas.

Mientras que el Inter podría aprovechar que su rival Cagliari tiene tres duelos sin ganar en su lucha por evitar el descenso, pues está en el sitio 18, con 29 unidades, a dos del Salernitana, en el puesto 17, el cual te asegura la permanencia en Primera División.

El Milán podría arrebatarle así a su vecino la corona, luego que el Inter se consagró en la campaña pasada, terminando con el dominio de la Juventus.

"No me importa, no pienso en lo que pueda hacer el Inter. No necesitamos ninguna otra motivación porque ya estamos en nuestro mejor momento", aseguró Stéfano Pioli, DT del club rossonero.

También podría ser el último partido en casa del sueco Zlatan Ibrahimovic con el Milán, pues el atacante no ha definido su futuro, aunque Pioli no piensa en eso, sino en conservar la cima para terminar monarca.