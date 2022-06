El Milan a punto de ser comprado por la RedBird

Milan dijo el miércoles que se espera que RedBird complete la compra de manos del actual dueño, la firma estadounidense Elliott Management, para septiembre, a más tardar. El anuncio ser produce 10 días después que Cardinale fue visto en las celebraciones en la Piazza del Duomo, delante de la histórica catedral de la ciudad, luego que los Rossoneri ganaron el scudetto.

"Tuve la oportunidad de ser un hincha y fue a la piazza en las celebraciones y nadie sabía quién era yo", les dijo Cardinale a reporteros el miércoles. "Y tengo que decirles, he visto muchos campeonatos del Super Bowl, muchos campeonatos de Serie Mundial, muchas finales y campeonatos de la NBA, nunca he visto lo qe vi el domingo".

"Me conmovió como ser humano. Me conmovió como hincha y, tengo que decir, me recordó la responsabilidad que tenemos de ser buenos administradores de este club increíble".

Fue el 19no cetro de la Serie A del Milan, pero su primero en 11 años. Los siete veces campeones europeos ganaron la Liga de Campeones por última vez en el 2007.

Cardinale se pasó la mañana del miércoles en conversaciones con los directores del club y visitando su museo.

RedBird tiene una participación también en el Fenway Group, dueño del Liverpool de la Liga Premier inglesa y de los Medias Rojas de Boston en las Grandes Ligas.

RedBurd se convertirá en el cuarto dueño del Milan en cinco años.

Elliot ha sido el dueño desde el 2018, luego que el dueño previo, Yonghong Li, no pagó parte de un préstamo. El ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi controló el club por mas de 30 años antes de vendérselo al grupo chino en el 2017.