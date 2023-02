El día que James Bond rechazó jugar en el Manchester United

Tan famosa la frase, como su manera de decirlo y como seguramente fue la negativa que le dio Sean Connery al Manchester United cuando lo buscó para integrarlo a sus filas en 1953.

Sean Connery, nació en 1930 en Edimburgo, Escocia, y era el mayor de dos hermanos.

Desde temprana edad, Sean Connery desarrolló un físico imponente, ya que a los 12 años ya medía 1.80 metros.

La familia de Sean Connery había sufrido los estragos de la Segunda Guerra Mundial; no pudo seguir con sus estudios y pronto debió trabajar en diversos oficios como lechero, obrero, chofer, salvavidas y lustrador de ataúdes.

Pero como la mayoría de los jóvenes, tenía un pasatiempo y el suyo era jugar al futbol.

Fue así como Sean Connery, quien se desempeñaba como extremo derecho, hizo una prueba con el East Fife, equipo que actualmente milita en la División 2 de Escocia, y posteriormente pasó al Bonnyringg Rose Athletic, también de la misma categoría.

Fue ahí, a sus 23 años, cuando un cazador de talentos del Manchester United observó a Sean Connery y le ofreció un contrato de 25 libras esterlinas por semana, pero el joven escocés lo rechazó, pensando en el futuro a mediano plazo.

"Un futbolista de élite inicia su decadencia con 30 años. En aquel momento tenía 23. Al final decidí ser actor", dijo Sean Connery en su autobiografía.

Nueve años después, Connery, a sus 32 años, justo a la edad que él contemplaba que como futbolista profesional hubiera emprendido la retirada de las canchas, saltaba a la fama como el agente 007,James Bond con la cinta Doctor No.

El encuentro con Racing de Avellaneda

Para 1967, Sean Connery había triunfado en el cine con el personaje de James Bond, y era reconocido en todo el mundo, además de que en aquel año se proyectaba la quinta cinta de la serie del 007, con You only twice (Sólo se vive dos veces).

En aquel entonces, Sean Connery se encontró en un avión -sin planearlo- con el plantel de Racing de Avellaneda, que se trasladaba a Glasgow para enfrentar al Celtic, en el partido de Ida de la Final de la Copa Intercontinental.

Humberto Maschio, jugador de aquel histórico Racing de Avellaneda recordó cómo fue aquel encuentro fortuito.

"Tardamos 16, 18 horas, no me acuerdo, pero fue un viaje inolvidable porque en Londres subió Sean Connery, el primer agente 007, que fue nuestro hincha en aquellas tierras porque simpatizaba con los Rangers, la contra del Celtic", relató Humberto Maschio.

La encargada de la lavandería del Racing de Avellaneda, Tita Matiussi no reconoció al inicio a Sean Connery, y sólo por incomodar al pasajero fue a decirle: La Copa se queda en la Argentina".

Caballero como siempre y sin engancharse en la burla, Sean Connery solamente sonrió, y al ver aquella escena, el portero Agustín Cejas, se acercó al actor y le contó que eran integrantes del Racing de Avellaneda que viajaban para enfrentar al Celtic. Sean Connery respondió amablemente: "La Copa se la llevan ustedes". Una vez que el hielo se rompió, comenzó la sesión de fotos con el ya famoso intérprete de James Bond, el agente 007.

Un aficionado sin banderas

Contrario a muchos aficionados que son fieles a un equipo de por vida, Sean Connery no era partidario de tal filosofíam como lo sugiere el escritor mexicano Juan Villoro, quien dice: "Puedes cambiar de nombre, sexo o religión, pero nunca de equipo".

Sean Connery primero fue fan del Celtic de Glasgow, pero repentinamente dio el giro para apoyar al Rangers, el rival más fuerte del Celtic.

"Siempre he apoyado al equipo que mejor futbol realizaba. Durante años ese fue el Celtic, que fue el primer equipo británico en ganar una Copa de Europa. Pero con los años me cambié al Rangers. Las afiliaciones religiosas no significan nada para mí", dijo Sean Connery en su autobiografía en alusión al hecho de que el Celtic es el equipo que apoyan los católicos, y el Rangers cuenta con seguidores protestantes.

Sean Connery falleció el 30 de octubre de 2020, y posiblemente en la década de los 50, el Manchester United se quedó sin un extraordinario jugador, así como el Celtic perdió a uno de sus fans que se pasó al bando de los Rangers. Pero el mundo del cine ganó al mejor intérprete de James Bond, el agente 007.