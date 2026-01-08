El City complica su lucha por título de Liga Premier

Las ilusiones del Manchester City, de conquistar el título de la Liga Premier, sufrieron otro golpe el miércoles, tras un empate 1-1 con Brighton.

Ni siquiera el gol número 150 de Erling Haaland para el club fue suficiente para evitar que el City cediera puntos en casa por segundo partido consecutivo y registrara un tercer empate seguido. Kaoru Mitoma igualó por el Brighton en la segunda mitad e impidió que los dirigidos por Pep Guardiola se aproximaran a tres puntos del líder Arsenal.

El estratega español atribuyó el resultado a las oportunidades dilapidadas.

"Esperábamos goles, pero no se trata de eso. Tenemos que anotarlos", comentó. "No hemos podido hacerlo y tenemos que aceptarlo".

Aston Villa también dejó escapar también la oportunidad de acercarse a tres puntos del Arsenal tras un empate sin goles en su visita a Crystal Palace, y el nuevo técnico de Chelsea, Liam Rosenior, observó desde las gradas cómo su nuevo equipo sucumbió 2-1 ante Fulham con un gol del mexicano Raúl Jiménez.

El primer partido del Manchester United desde el despido de Ruben Amorim el lunes terminó en un empate 2-2 en la cancha de Burnley, que lucha por no descender. Por su parte, Newcastle anotó en el 12mo del tiempo añadido para vencer 4-3 a Leeds.

Antoine Semenyo anotó un gol postrero para darle a Bournemouth la victoria por 3-2 sobre Tottenham en el que pudo haber sido su último partido antes de un esperado traspaso al City.

City vuelve a ceder puntos

Por segunda vez en el mismo número de partidos, el City dejó escapar una ventaja en casa, aliviando la presión sobre el Arsenal en la cima de la tabla.

Después del empate 1-1 al que se resignó el domingo contra Chelsea, el equipo de Guardiola volvió a ser neutralizado, esta vez por Brighton.

El penalti convertido por Haaland a los 41 minutos puso envió al City al descanso con la ventaja. Pero tras el tanto del empate de Mitoma a los 60 minutos, Haaland fue culpable de desperdiciar una oportunidad de oro para marcar el gol de la victoria en los últimos instantes, cuando disparó directamente al portero del Brighton, Bart Verbruggen.

Una racha de tres empates también incluyó un 0-0 con Sunderland el día de Año Nuevo.

El City, en segundo lugar, está cinco puntos detrás del Arsenal, habiendo jugado un partido más. La diferencia en la cima podría extenderse a ocho puntos si los Gunners vencen al Liverpool el jueves.

El Villa es tercero y está igualado en puntos con el City tras un empate 0-0 en el campo del Palace, la segunda vez en tres partidos que el equipo de Unai Emery cede puntos.

Doble de Sesko no es suficiente para el United

Darren Fletcher no pudo llevar al United a la victoria en su primer partido como entrenador interino. Jaidon Anthony anotó un gol de larga distancia para el Burnley, penúltimo en la tabla.

Dos tantos de Benjamin Sesko permitieron al United recuperarse del temprano autogol de Ayden Heaven. Pero Burnley rescató un empate con el impresionante gol de Anthony.

El United ha ganado uno de sus últimos seis partidos y sólo tres de 12.

No se sabe si Fletcher seguirá a cargo más allá de este partido. Ole Gunnar Solskjaer y Michael Carrick figuran entre los candidatos para convertirse en entrenador interino hasta el final de la temporada.

Chelsea pierde

Rosenior tiene mucho trabajo por delante en el Chelsea.

El ganador de la Copa Mundial de Clubes es octavo en la tabla después de extender su racha sin victorias a cinco partidos.

Los goles de Jiménez a los 55 y de Harry Wilson a los 82 minutos aseguraron la victoria para Fulham contra un equipo del Chelsea que perdió temprano a Marc Cucurella por expulsión y fue dirigido por el interino Calum McFarlane, a pesar del nombramiento de Rosenior el martes.

El primer partido de Rosenior será el enfrentamiento de la Copa de la FA contra Charlton Athletic el sábado.

Drama tardío

En lo que podría ser uno de los mejores partidos de la Liga Premier de la temporada, Harvey Barnes anotó a los 102 minutos y Newcastle venció 4-3 a Leeds.

Leeds se colocó en ventaja tres veces en St James´ Park y estaba 3-2 por delante cuando el reloj pasó los 90 minutos.

Pero aún quedaba mucho drama por venir.

Bruno Guimaraes hizo el 3-3 desde el punto de penalti a los 91 y Barnes giró para marcar su segundo del partido y el gol de la victoria.

Récord de Thiago

Brentford trepó al quinto lugar tras una goleada 3-0 sobre Sunderland. Igor Thiago prosiguió con su destacada racha goleadora.

El brasileño anotó dos dianas más para el equipo de Keith Andrews, llevando su cuenta personal a 17 goles en la temporada. Con 16 en la Premier, solo Haaland lo supera, con 20.

Su doblete también siguió al hat-trick que anotó contra el Everton el domingo.

Según la firma de estadísticas Opta, Thiago ahora tiene el récord de más goles en la Premier por parte de un brasileño en una sola temporada.

Everton, con nueve hombres, empató 1-1 con el Wolverhampton Wanderers, último en la tabla.

Después de 12 derrotas consecutivas, los Wolves ahora están invictos en tres partidos, pero aún a 14 puntos de la salvación.

¿Regalo de despedida de Semenyo?

Se espera ampliamente que Semenyo complete un traspaso al City. Si éste fue su último partido para Bournemouth, se despidió a lo grande.

Con un gol en el quinto minuto del tiempo añadido, el delantero selló una dramática victoria sobre los Spurs y puso fin a la racha de 11 partidos sin ganar de Bournemouth.







