El Bayern aplasta 8-1 al WolfsbuR

Michael Olise anotó dos veces y el Bayern Munich inició el año goleando el domingo 8-1 al Wolfsburg con seis goles en la segunda mitad para alejarse 11 puntos en la cima de la Bundesliga. Olise, Harry Kane y Luis Díaz desmantelaron la defensa del Wolfsburgo en una demostración de dominio que deja al Bayern firmemente en camino de defender el título en solo el 16mo partido de la temporada de 34 juegos. El entrenador del Bayern, Vincent Kompany, se mostró complacido de que sus jugadores no bajaran el ritmo.