Real Madrid se impone al Espanyol y se afianza como líder

Cinco juegos y cinco triunfos para el Real Madrid en la Liga de España.

Con anotaciones de Éder Militao y Kylian Mbappé, el cuadro merengue derrotó 2-0 al Espanyol y sigue con paso perfecto esta temporada, en lo más alto de la clasificación.

Fue una dura prueba para el Real Madrid, pues los Periquitos aterrizaron en el Santiago Bernabéu con tres victorias consecutivas y como uno de los equipos sorpresa en este arranque de campaña.

Pero el cuadro de Xabi Alonso supo sortear un envalentonado Espanyol, que los primeros minutos de juego puso en aprietos a la zaga local con varias ocasiones ofensivas, aunque sin peligro para la meta de Thibaut Courtois.

El primer tanto del encuentro fue un verdadero golazo por parte de Militao, quien recogió una pelota en tres cuartos de cancha, se acomodó de frente a la portería y sacó un cañonazo imparable para Marko Dmitrovic, al minuto 22.

La dupla Vinicius-Mbappé iba de menos a más en el encuentro y el francés falló una clara opción de gol al 40', de frente a la portería. Apenas empezado el segundo tiempo, Kylian se sacó la espina de la pifia anterior y desde fuera del área sacó un disparo que se incrustó en la portería catalana, nuevamente dejando a Dmitrovic como un espectador más.

Las emociones bajaron en la capital española, Alonso movió sus piezas dándole entrada a elementos como Jude Bellingham, Rodrygo y Arda Güler, aunque el marcador ya no se movió.

Las cinco victorias en Liga se unen al triunfo en Champions League, para un arranque perfecto del Real Madrid en la Temporada 2025-26.

Con 15 puntos lidera la clasificación en España, cinco por arriba del Barcelona, que mañana en casa al Getafe.