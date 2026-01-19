Gran debut de Donyell; Füllkrug rompe sequía en victoria de AC Milán

Donyell Malen necesitó menos de 26 minutos para estampar su llegada a Roma con un gol.

El atacante neerlandés anotó el gol que adelantó a la Roma rumbo a la victoria el domingo por 2-0 de visita a Torino. El equipo de la capital se consolidó así en el cuarto lugar de la Serie A de Italia.

También fue una gran manera para Malen de celebrar su 27 cumpleaños el lunes.

Malen llegó a la Roma cedido por Aston Villa el viernes, con la opción de hacer el acuerdo permanente al final de la temporada.

Fue incluido de inmediato en el once titular y pensó que había anotado a los 23 minutos, pero el tanto fue anulado ya que estaba en fuera de juego cuando recibió el pase del argentino Paulo Dybala.

Los dos se combinaron nuevamente tres minutos después. Malen controlando el pase milimétrico de Dybala antes de batir al arquero rival Alberto Paleari.

Dybala aportó el segundo gol a los 72. Su disparo desde el borde del área fue desviado por Paleari pero el balón quedó a los pies de Dybala, quien remató de volea al techo de la red.

El resultado también vengó la derrota de Roma a mitad de semana en Torino por la Copa de Italia.

Sequía terminada

El nuevo fichaje del AC Milan, Niclas Füllkrug, anotó su primer gol en casi un año para darle a su equipo una victoria crucial por 1-0 sobre el Lecce, amenazado por el descenso.

Milan recortó la diferencia con el líder de la Serie A, Inter de Milán, a tres puntos. El Inter, que también había tenido dificultades contra el Lecce a mitad de semana, ganó el sábado 1-0 ante el Udinese.

Füllkrug llegó al Milan cedido por el West Ham el primer día de la ventana de transferencias de invierno en Italia.

El delantero alemán de 32 años no había anotado desde el 5 de abril, contra el Bournemouth en la Liga Premier.

Terminó esa sequía en el minuto 76, menos de tres minutos después de ser sustituido por Christian Pulisic. Alexis Saelemaekers corrió tras un pase largo de Matteo Gabbia por la derecha y luego puso un centro para que Füllkrug cabeceara al rincón inferior más lejano.

Pulisic había tenido dos de las mejores oportunidades del Milan antes de salir, pero el internacional estadounidense le fue negado el gol con dos grandes atajadas del portero del Lecce, Wladimiro Falcone, quien también realizó otras paradas destacadas.

Lecce cayó a la zona de descenso, por debajo de Fiorentina por diferencia de goles.

Homenaje emotivo

Fiorentina rindió homenaje al propietario Rocco Commisso con camisetas especiales y una emotiva celebración de gol en una victoria 2-1 ante Bologna.

La noticia del deceso de Commisso, quien compró a la Viola en 2019, se anunció temprano el sábado. Pero su familia quiso que el equipo jugara según lo programado en su honor.

Fiorentina calentó usando camisetas con la foto de Commisso, así como las palabras "Un Rocco" en la espalda y "Grazie Rocco" en el frente.

Se guardó un minuto de silencio antes del inicio del partido, como en todos los partidos de la Serie A este fin de semana. Los jugadores también llevaron brazaletes negros, mientras que los aficionados visitantes mostraron pancartas en homenaje a Commisso.

Rolando Mandragora festejó al marcar el primer gol a los 19 minutos corriendo hacia la línea de banda y levantando una camiseta especial de Fiorentina con "Rocco" en ella.

Roberto Piccoli aumentó la ventaja de Fiorentina al borde del descanso. Inicialmente fue anulado por fuera de juego, pero se concedió tras la revisión del video.

Vincenzo Italiano, el técnico de Bologna que condujo a Fiorentina a tres finales antes de irse en 2024, se mostró visiblemente irritado por el desempeño de su equipo, lanzando su sombrero al suelo. Hizo cuatro cambios en el descanso.

Uno de esos suplentes, Giovanni Fabbian, logró descontar con un cabezazo en las postrimerías del partido.

Bologna sigue en picada: marchan en el octavo lugar tras cosechar apenas una victoria en sus últimos 10 partidos de la Serie A.

Más temprano el domingo, Parma empató 0-0 con Genoa en un encuentro entre equipos concentrados en evitar el descenso.