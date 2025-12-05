FIFA otorga a Donald Trump un premio de la paz, alejándose de su enfoque tradicional en el deporte

El presidente Donald Trump fue galardonado el viernes con el nuevo premio de la paz de la FIFA durante el sorteo de la Copa Mundial 2026, añadiéndole un toque aún más trumpiano a la máxima cita del fútbol.

¿Qué dijo Donald Trump sobre el premio de la paz?

Trump, quien ha hecho campaña abiertamente por el Premio Nobel de la Paz, era el gran favorito para ganar el recién creado premio de la FIFA. Trump y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, son aliados cercanos, e Infantino había dejado claro que pensaba que Trump debería haber ganado el Nobel por sus esfuerzos para negociar un alto el fuego en Gaza.

"Este es tu premio, este es tu premio de paz", proclamó Infantino. El jerarca de la FIFA ha hablado repetidamente sobre el fútbol como un unificador para el mundo, pero el premio es un alejamiento del enfoque tradicional del ente rector en el deporte.

Detalles sobre el premio de la FIFA a Donald Trump

Trump dijo a los periodistas al llegar al Centro Kennedy para las Artes Escénicas que no sabía si iba a recibir el premio, y añadió: "No necesito premios. Solo quiero salvar vidas".

La FIFA ha descrito el premio como uno que recompensa a "individuos que han tomado acciones excepcionales y extraordinarias por la paz y al hacerlo han unido a personas de todo el mundo".

Reacciones al premio de paz otorgado a Trump

Llega durante una semana en la que el gobierno de Trump ha estado bajo escrutinio por ataques letales a presuntas embarcaciones de drogas en el Caribe, y mientras Trump endurece su retórica contra los inmigrantes.

El Nobel de este año fue finalmente otorgado a la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien dijo poco después de recibir el premio que lo estaba dedicando en parte a Trump por "su apoyo decisivo a nuestra causa".