La Leagues Cup se podría jugar en México: según dice Don Garber

La Leagues Cup ha generado mucho tema de conversación desde que se disputa, entre muchas otras cosas, porque se argumenta que los equipos mexicanos van a jugar con la desventaja de que todos los partidos son en tierras norteamericanas.

Ante esto, el comisionado del circuito futbolístico de Estados Unidos, Don Garber, habló respecto al tema y dejó algunos detalles interesantes respecto a los clubes de la Liga MX.

¿Hay posibilidad de que la Leagues Cup se juegue en México?

Garber señaló en entrevista con David Faitelson, que aunque no es algo que se vaya a definir pronto, no se descarta la posibilidad de que el torneo se pueda jugar en ambos países.

"Creo que se los equipos de la Liga MX se lo toman en serio (La Leagues Cup), pero solo tienen partidos de visitante, ningún juego en casa. La oportunidad real es que también se juegue en México y debemos pensarlo, no estoy diciendo que lo estemos haciendo, pero debemos pensarlo", contó.

"Creo que la Liga MX y la MLS deben de pensar en innovación para obtener lo mejor y trabajar en comunidad", agregó.