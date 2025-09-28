Arranca Tri Sub 20 su Mundial

México requerirá buen futbol y mentalidad para sobrevivir al Grupo de la Muerte del Mundial Sub 20, en el que debuta hoy contra Brasil. Para fortuna del Tricolor que competirá en Chile, esta generación destaca por su fortaleza emocional.

Hace un año, en el Premundial Sub 20, México nunca se derrumbó ante la adversidad. En Fase de Grupos empató de último minuto ante Panamá. En Cuartos, se repuso a una desventaja y remontó a Costa Rica. En la Final, frente a Estados Unidos, igualó el juego al 90’+7’ y se impuso al 120’+1’ con un golazo del central Diego Ochoa.

“Estuvimos durante el torneo muchas veces abajo en el marcador y es eso, tenemos unos huevotes”, dijo el propio Ochoa tras el juego.

Ahora, un año después y consciente de que Brasil, España y Marruecos son temibles, el propio zaguero apunta a un desempeño histórico: el representativo mexicano fue subcampeón en 1977 y tercer lugar en 2011.

“Un México competitivo, maduro, que quiere ganar. Ya no basta con jugar bien o hacer un buen papel o con generar buenas sensaciones, vamos a buscar ser un equipo que defienda bien, ataque bien y que los mexicanos se sientan bien representados”, dijo a la FMF.

A pesar de que clubes europeos no prestaron a Stephano Carrillo y Heriberto Jurado, el Tricolor tiene a jugadores como Gilberto Mora, Elías Montiel y Mateo Levy.

El Estadio Julio Martínez Prádanos albergará este duelo del Grupo C, dentro del cual también se enfrentan España y Marruecos.