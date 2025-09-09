Kevin Mier comete un error grave con la Selección de Colombia

Las eliminatorias de Conmebol viven un cierre de locura, que, luego de varias fechas llenas de intensidad, tienen únicamente a dos selecciones en búsqueda del boleto al repechaje de la Copa del Mundo.

Bolivia, que se enfrenta a Brasil, y Venezuela, que hace lo mismo ante Colombia, disputan partidos clave. En el encuentro entre Colombia y Venezuela, Kevin Mier, referente de la Liga MX, cometió un error grave al comienzo del partido.

El arquero de Cruz Azul, quien recibió la oportunidad de salir como titular tras lograr el pase al Mundial de 2026, fue protagonista al equivocarse y permitir la ventaja del equipo vinotinto.

Todo ocurrió tras un centro a la meta de Mier, el cual no logró controlar y dejó cerca a Josef Martínez, quien no dudó y empujó el esférico al fondo para poner el 2-1 parcial.

La acción del arquero celeste, quien ha sonado para salir a Europa, generó de inmediato la molestia de los seguidores colombianos, quienes se lanzaron contra Mier, asegurando que no tiene la calidad suficiente para defender la meta cafetalera.