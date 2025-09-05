Filtran balón para el Mundial 2026

El balón del Mundial 2026 ya comenzó a rodar en redes.

Imágenes de "Trionda" se filtraron y llevará los colores de los tres países anfitriones de la Copa del Mundo de la FIFA.

Se pueden observar detalles del balón, donde sobresale el color verde haciendo alusión a México, azul por Estados Unidos y rojo por Canadá.

Tiene también impreso el logotipo de la Copa del Mundo en color blanco.

En el lado verde de México, se observa la cara de un águila, mientras que en la parte azul sobresalen las estrellas, y en la roja la hoja de Maple.

Los tres representan el símbolo de las banderas de los países anfitriones.

En la parte de México, en la verde, aparecen también los tres logotipos en miniatura con una leyenda en los tres idiomas que señalan que es una réplica del balón.

La marca Adidas lo fabrica y las imágenes fueron difundidas por el sitio de Footy Headlines, quienes se especializan en filtrar imágenes de jersey, tenis y balones, incluso, fueron los que dieron a conocer las primeras imágenes de la camiseta de México para el Mundial.