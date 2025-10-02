Presentan a Trionda, balón del Mundial 2026

Presentan a Trionda, balón del Mundial 2026La FIFA revela el balón Trionda para el Mundial 2026, con detalles en dorado y homenajes al trofeo de la Copa Mundial.
La FIFA presentó oficialmente a Trionda, el balón del Mundial 2026. Cuatro paneles y canales en relieve, trazos en dorado y el diseño tricolor alusivo a las banderas de los tres países destacan en el esférico.
"La novedosa construcción a partir de cuatro paneles con fluidas figuras geométricas reproduce las ondas a las que hace referencia su nombre. Estos paneles confluyen para formar un triángulo en el centro del balón, en referencia a la histórica unión de los tres países anfitriones.
"La pelota está adornada con iconografía que representa a cada país anfitrión: hojas de arce de Canadá, el águila de México y estrellas de Estados Unidos. Los destellos dorados son un homenaje al trofeo de la Copa Mundial de la FIFA y recalcan la importancia del escenario que brinda la competición principal de la organización", informó el organismo.