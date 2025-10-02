Presentan a Trionda, balón del Mundial 2026

La FIFA presentó oficialmente a Trionda, el balón del Mundial 2026. Cuatro paneles y canales en relieve, trazos en dorado y el diseño tricolor alusivo a las banderas de los tres países destacan en el esférico.

"La novedosa construcción a partir de cuatro paneles con fluidas figuras geométricas reproduce las ondas a las que hace referencia su nombre. Estos paneles confluyen para formar un triángulo en el centro del balón, en referencia a la histórica unión de los tres países anfitriones.