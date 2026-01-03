Joan García, portero del Barcelona, minimiza hostilidad ante Espanyol, al ganar derbi

El portero Joan García hizo caso omiso de los abucheos y la hostilidad en su regreso al feudo del Espanyol, donde su compañero del Barcelona Fermín López ayudó el sábado en dos goles postreros para una victoria de 2-0 en un candente derbi catalán.

¿Cómo influyó Joan García en el derbi catalán?

Fermín asistió a sus compañeros suplentes Dani Olmo y Robert Lewandowski a los 86 y 90 minutos para inclinar el partido a favor de los líderes de La Liga.

Pero el crédito por la victoria fue para García, quien realizó atajadas magníficas para frustrar un ataque del Espanyol que dominó todo el encuentro, salvo el último tramo.

El marcador final eclipsó un partido sobresaliente del Espanyol, que ocupa el quinto lugar. Pere Milla y Roberto Fernández obligaron a García a realizar una parada tras otra, en su primer partido en cancha del Espanyol desde que dejó a los "Periquitos" el verano pasado para unirse a su máximo rival. Su momento más destacado llegó a los 39 minutos, cuando García mostró sus reflejos y tapó con una mano un cabezazo a quemarropa por parte de Milla, para enviar el balón por encima del travesaño.

El Espanyol llegó a instalar una delgada barrera de malla detrás de las porterías en el Estadio RCDE para impedir que se lanzaran objetos hacia el portero desde las gradas. Eso no disuadió a los jóvenes seguidores más fervientes del club de levantar carteles con la imagen de una rata en el azulgrana del Barcelona mientras gritaban insultos a García, otrora querido por los aficionados.

Detalles de la victoria del Barcelona en el derbi

"Estoy contento y satisfecho con los tres puntos, hay cosas que cambiar, pero estoy contento", manifestó el técnico del Barça, Hansi Flick. "El Espanyol jugó un partido fantástico, con una gran atmósfera. No lo merecimos, siendo honestos, pero la calidad que pusimos en el campo con los cambios decidió el partido."

"El Espanyol jugó un partido fantástico. No lo merecíamos (la victoria)", dijo el entrenador del Barcelona, Hansi Flick. "Tengo que agradecer a Joan García. Jugó un partido increíble. Es uno de los mejores porteros del mundo y tuvimos a los jugadores del banquillo que mostraron la calidad que tiene este equipo.

Flick también elogió al entrenador del Espanyol, Manolo González, por haberle dado a García la confianza para crecer la temporada pasada, cuando llamó la atención de muchos clubes importantes en Europa.

Olmo abrió el marcador para el Barcelona cuando utilizó un toque suave para elevar un pase de Fermín sobre el portero del Espanyol, Marko Dimitrovic. Fermín gambeteó luego para eludir a su marcador en el costado derecho del área antes de pasar a Lewandowski para liquidar las aspiraciones del Espanyol.

Antes de ese estallido postrero del Barcelona, la acción había estado mayormente en el área de García, donde realizó tres atajadas ante remates de Roberto en la segunda mitad.

La derrota rompió una racha de cinco triunfos del Espanyol, su mejor seguidilla desde la temporada 1998-99.

"Hoy era un día para ganar y lo dejamos escapar", dijo González del Espanyol.

El próximo partido del Barcelona es un viaje a Arabia Saudí para la Supercopa de España junto con Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Bilbao del 7 al 11 de enero.

Villarreal gana, Valencia pierde

El Barcelona aumentó su ventaja a siete puntos sobre el Madrid, que es segundo y recibe al Real Betis este domingo.

Villarreal venció al Elche 3-1 para poner fin a una racha de tres derrotas consecutivas en la liga, la Liga de Campeones y la Copa del Rey. La victoria como visitante aseguró que el Submarino Amarillo mantuviera el tercer lugar en la tabla, 11 puntos detrás del Barcelona.

Fue la primera derrota en casa para el Elche desde que regresó a la máxima categoría esta campaña, mostrando una calidad inesperada.

Borja Iglesias anotó dos veces por el Celta de Vigo, que goleó al visitante Valencia por 4-1 y lo dejó al borde de la zona de descenso después de solo una victoria en 13 jornadas.

"Los números hablan por sí mismos", dijo el entrenador del Valencia, Carlos Corberán.

Además, el Athletic Bilbao empató 1-1 en la cancha del Osasuna.