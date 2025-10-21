Dembélé regresa al PSG

El ganador del Balón de Oro, Ousmane Dembélé, ha sido incluido en la plantilla del PSG que viajará para enfrentarse al Bayer Leverkusen el martes para su partido de la Liga de Campeones, después de haber estado fuera de juego durante más de un mes debido a una lesión en el muslo.

El capitán del PSG, Marquinhos, quien se perdió varias semanas de acción por un problema en el muslo izquierdo, también regresa.