Debut de Edson Álvarez en Champions League

Han pasado un par de días desde la presentación de Edson Álvarez con el Fenerbahce, cuadro dirigido por el reconocido José Mourinho, quien ya dio sus primeras declaraciones respecto a llegada del mexicano a su equipo.

El Machín abandonó Inglaterra para continuar su carrera en el cuadro de Estambul, luego de ser borrado del West Ham de Graham Potter.

Fue el sábado cuando el cuadro turco anunció de forma oficial a Edson como nuevo jugador de su plantilla, por lo que Mourinho apenas opinó sobre el futbolista mexicano que se incorpora a su equipo.

Previo a su juego del sábado, Mourinho explicó la razón por la que Edson no apareció ni en el banco de suplentes.

"No tiene sentido hablar de esto porque, de todas formas, Edson no está en condiciones de estar en la convocatoria. Nené llegó hace dos días y estará en el banquillo. Así que no tiene sentido hablar de ello", aclaró para Bein Sports Turquía.

¿Cuándo podría debutar Edson Álvarez con el Fenerbahce?

El siguiente partido del equipo turco es frente al Benfica este miércoles 27 de agosto en la vuelta de los playoffs de la Champions League, por lo que el mexicano podría vivir sus primeros minutos en este importante duelo.

Fenerbahce y el Benfica empataron 2-2 en el juego de ida de la ronda previa de la Copa de Europa. Ambos pelean por un boleto a la fase de grupo de la Champions Laegue.