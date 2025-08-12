Lionel Messi revoluciona la seguridad en el fútbol de EE. UU. con su guardaespaldas

La llegada de Lionel Messi al futbol estadounidense revolucionó la forma en la que se vive el futbol en dicho país en más de un sentido. En cada estadio al que va se preparan operativos de seguridad nunca antes vistos y parte de la seguridad que tiene el astro argentino es su guardaespaldas Yassine Cheuko, quien recibe un sueldo millonario por mantener la integridad del futbolista.

Fue David Beckham, copropietario y presidente del Inter Miami el encargado de contratar a Cheuko como guardaespaldas del ocho veces ganador del Balón de Oro y que se ha robado los reflectores en varias ocasiones por su forma de correr hacia él cuando un aficionado ingresa al campo de juego para abrazar a su ídolo.

Así, Cheuko cobra alrededor de tres millones de dólares anuales por seguir cada paso del campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022.

Yassine Cheuko, que combatió en Medio Oriente y es experto en artes marciales, cumplió la misma función durante 7 años en Europa como guardaespaldas en Ligue 1 y en Champions League. Parte de su experiencia fue como soldado del ejército de Estados Unidos en guerras como la de Iraq y Afganistán.