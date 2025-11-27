¡Diablos pegan primero!

El vaivén de sus hombros durante el festejo del gol (64’) que dio al Toluca la victoria (2-1) en la ida de los cuartos de final, hizo recordar a aquel depredador escarlata que aterrorizó a toda la Liga MX. El momento en el que subió su nombre a la marquesina, también.

Paulinho apareció justo cuando los Diablos Rojos más lo necesitaban, tal como lo hacía José Cardozo a principios de este siglo.

Es cierto que el portero Sebastián Jurado tuvo una gran noche, pero de no ser por el desarrollado olfato goleador del ariete portugués, el monarca habría salido del estadio Olímpico Benito Juárez con amargo sabor.

Con el tricampeón de goleo como estandarte, el Toluca se llevó la ida de los cuartos de final y asestó un golpe de realidad a los Bravos del FC Juárez, quienes se ilusionaron con su vertiginoso arranque, coronado con el certero cabezazo de Jesús Murillo (2’).

La anotación del defensa central pareció ser el preludio de una sorpresa, pero el equipo dirigido por Antonio Mohamed regresó todo al script original.

Eso sí, lo reflejó hasta la segunda mitad, cuando Antonio Briseño se encontró un balón dentro del área chihuahuense para empatar (55’). Nueve minutos después apareció Paulinho... Y todo terminó para los Bravos.

ADIÓS GAGO

Después de los malos resultados del Necaxa en el torneo Apertura 2025, el entrenador argentino Fernando Gago fue cesado y abandonará el puesto de director técnico de los Rayos.

Gago, que regresó al futbol mexicano después de su polémica salida de Chivas para tomar las riendas de Boca Juniors, no duró más de un torneo al frente del Necaxa, ya que el Apertura 2025 fue su único campeonato al frente del equipo de Aguascalientes.

SUEÑAN CON EL TÍTULO

PROMETE EL CHIVAS VS CRUZ AZUL

La Liguilla siempre tiene partidos que se perciben distintos, y este es uno. El Guadalajara y el Cruz Azul llegan al estadio Akron para escribir un capítulo que huele a drama, emoción y futbol de alto voltaje. De esos duelos que se viven con un nudo en el estómago.

Es la serie más pareja de los cuartos de final, un choque entre dos clubes que cerraron el torneo con argumentos reales para soñar con el título. Después de 19 años sin enfrentarse en la fase final, el reencuentro llega en el mejor momento, ya que ambos están con planteles completos, aficiones encendidas. Pronóstico reservado. Será la séptima vez que choquen en la fase final. El Guadalajara se impuso en cuatro.