¡Decepcionante empate!

No hubo un sólo jugador que aplaudiera tras el silbatazo final del árbitro Guillermo Pacheco. No, ni los del Cruz Azul.

La serie de cuartos de final más esperada, la que mayor expectativa generaba, decepcionó en sus primeros 90 minutos, aunque el 0-0 no es mal resultado para La Máquina, a la que otro empate el domingo —en Ciudad Universitaria— le bastará para instalarse en las semifinales.

La pausa de 19 días afectó a ambos, aunque el Guadalajara lució más mermado. El vendaval de los primeros minutos, esos en los que Bryan González falló una clara opción de gol (2´), quedó en simple anécdota. Conforma avanzó el reloj, el vértigo de las Chivas se desvaneció.

Esa del "Cotorro" fue la única llegada clara de los rojiblancos, quienes están obligados a ganar en la Ciudad de México para sortear esta fase.

Los celestes hicieron un poco menos que eso. Conscientes de que la igualdad en el global les da la clasificación, por su mejor posición en la tabla, sobrellevaron el encuentro después de sortear la tormenta en el arranque.

Se acomodaron en la cancha del estadio Akron y controlaron el duelo. De hecho, se quedaron muy cerca de la victoria, con aquel cabezazo de Jéremy Márquez y el disparo de Mateusz Bogusz cerca del final, pero Raúl Rangel resolvió sin mayores dificultades.

¡AL QUIRÓFANO!

Con la Copa del Mundo a la vuelta de la esquina, las malas noticias para la Selección Mexicana continúan, debido a que se dio a conocer que César Huerta tuvo que ser intervenido quirúrgicamente por una lesión en la pelvis que no le estaba permitiendo tener actividad con el Anderlecht.

El "Chino" se había perdido la última convocatoria del técnico Javier Aguirre para los partidos frente a Uruguay y Paraguay, por una lesión que al parecer se complicó de más, por lo que ahora el atacante formado en el Guadalajara causará baja entre seis y ocho semanas.

TRIUNFO EN LA FRONTERA

XOLOS DERROTA CON AUTORIDAD A TIGRES

Para gran parte del país, el partido entre Tijuana y Tigres fue una prueba de resistencia. El reloj marcaba la medianoche y el partido seguía con muy pocas emociones en el césped del Estadio Caliente, que a la distancia vio cómo, en gran parte del país, el juego estelar de ida de los Cuartos de Final de la Liga MX comenzó la noche del miércoles y terminó entrada la madrugada del jueves, dejando tras noventa minutos el triunfo de Tijuana (3-0) ante Tigres. La falta de claridad en ambos equipos se reflejó en la ausencia de emociones en las áreas desde el silbatazo inicial. Tigres apostó por la posesión sin profundidad encabezada por Ángel Correa, mientras que Xolos buscó sorprender con balones largos que nunca encontraron receptor.