Horarios y canales para ver la Jornada 2 del Clausura 2026

Este miércoles concluye la Jornada 2 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX y América, Pumas y Cruz Azul entran en acción para buscar su primera victoria en este arranque de certamen.

Las Águilas y el Club Universidad empataron frente a Xolos de Tijuana (0-0) y los Gallos Blancos de Querétaro (1-1), respectivamente, mientras que La Máquina Celeste cayó (2-1) como visitante en su presentación frente al León.

¿Qué equipos buscan su primera victoria en la Jornada 2?

Y es precisamente el cuadro de La Noria quien se presentará primero este día, y lo hará en su "nueva casa". Los de Nicolás Larcamón reciben al Atlas en el estadio Cuauhtémoc de Puebla.

Los azulcrema quieren presentarse de buena forma ante su afición y esta noche reciben al Atlético de San Luis en el estadio Ciudad de los Deportes.

Detalles de los partidos de la Jornada 2 de la Liga MX

Por último, los Pumas de Efraín Juárez, urgidos de buenos resultados, tienen una complicada visita al estadio Universitario para enfrentar a los Tigres, subcampeones del futbol mexicano.

Querétaro vs Tijuana y Toluca vs Santos Laguna completan la cartelera de la Liga MX en este miércoles.

Estos son los cinco partidos que cierran la Jornada 2 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Cruz Azul vs Atlas/ 17:00 horas/ Canal 5, TUDN y ViX Premium

Querétaro vs Xolos de Tijuana/ 19:00 horas/ FOX One

América vs Atlético de San Luis/ 19:05 horas/ Canal 5, TUDN y ViX Premium

Tigres vs Pumas/ 21:06 horas/ Azteca 7 y FOX

Toluca vs Santos/ 21:10 horas/ Canal 5, TUDN y ViX Premium