Cruz Azul vs Tampico: Horario y canales para ver el juego amistoso

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de la eliminación que —en diciembre— vivió Cruz Azul en la Copa Intercontinental durante el Derbi de las Américas ante Flamengo, los cementeros regresarán a la acción y disputarán este domingo su primer partido del año.

Esta tarde, la escuadra dirigida por Nicolás Larcamón saltará a la cancha del Estadio Tamaulipas para enfrentarse a la Jaiba Brava, campeona de la Liga de Expansión, en la Copa DIF Altamira. El encuentro formará parte de la pretemporada, rumbo al silbatazo inicial del Clausura 2026.

¿A qué hora se juega el partido entre Cruz Azul y Jaiba Brava?

En la Liga MX, Cruz Azul verá acción hasta el 10 de enero. En la Jornada 1 visitará a "La Fiera" de León para iniciar su camino en el próximo certamen, a la espera de dejar atrás la eliminación que vivió ante Tigres en el Apertura 2025 y empezar —una vez más— la búsqueda de su décima estrella.

Detalles del primer partido de Cruz Azul en 2026

Mientras que, en la Liga de Expansión, la Jaiba Brava empezará la protección de su corona ante los Leones Negros en la primera fecha de la fase regular del Clausura 2026.

Cruz Azul vs Jaiba Brava | 18:00 (tiempo del centro de México) | Si bien no hay una televisora confirmada, se especula que podría transmitirse por el canal de Youtube del DIF de Tamaulipas.

Cruz Azul busca dejar atrás la eliminación ante Flamengo

El equipo cementero espera que este partido sirva como un impulso para el resto de la temporada, buscando mejorar su desempeño y alcanzar sus objetivos en el nuevo año.