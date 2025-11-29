Nicolás Larcamón elogia la madurez de Andrés Gudiño

El técnico de Cruz Azul, Nicolás Larcamón, no dudó en resaltar la evolución y fiabilidad de Andrés Gudiño, arquero que se quedó con la titularidad para la Liguilla tras la lesión de Kevin Mier.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

El timonel aseguró que su confianza en él no es nueva, sino fruto de un proceso que hoy da resultados visibles. Para el estratega cementero, el duelo de ida ante Chivas confirmó el momento del guardameta. En el Akron, Gudiño fue clave para mantener el 0-0, especialmente con la atajada a la "Hormiga" González que evitó un golpe anímico temprano y sostuvo al equipo en la eliminatoria.

Larcamón recordó que la seguridad de Gudiño viene desde su irrupción inesperada en el Clásico Nacional. En conferencia, destacó su crecimiento con palabras contundentes: "Andrés, lo vengo manifestando, es un arquero que está creciendo con una madurez y un aplomo que nos ha dejado muy tranquilos desde aquel episodio previo al Clásico con América, cuando le tocó saltar de manera imprevista a la titularidad y respondió muy bien".

¿Qué ocurrió en el partido contra Chivas?

El entrenador agregó que su actuación ante Chivas no fue casualidad, sino parte del nivel que viene mostrando. "Hoy vuelve a hacer un partido muy bueno, y confiamos mucho en él para todo lo que se viene. Trabaja muchísimo para que, llegado este momento, que quizá se hizo esperar bastante para él, su esfuerzo lo respalde".

Larcamón, visiblemente satisfecho, remató que el arquero transmite la fortaleza que requiere una Liguilla exigente. "Tiene una hombría y una madurez que me dan mucha tranquilidad para afrontar todos los retos que tenemos por delante". Para Cruz Azul, su fiabilidad en el arco es una pieza fundamental rumbo al cierre del año.

Además del portero, el técnico aprovechó para destacar el nivel sobresaliente de Erik Lira, mediocampista que atraviesa uno de sus mejores momentos tanto con el club como con la Selección Mexicana. Lo calificó como un profesional de hábitos intensos y disciplina absoluta. El estratega describió su compromiso con una frase que resume el presente del mediocampista: "Es un chico que no regala una sesión de entrenamiento, que está todo el tiempo en una tensión muy propia de un jugador que pretende cosas importantísimas". Para Larcamón, esa mentalidad ha impulsado su rendimiento.

Finalmente, reiteró que Lira está enfocado en objetivos de alto calibre y trabajando a la altura de ellos. "Él sabe que está en vísperas de estar jugando en una Liguilla, jugando en Intercontinental, en seis meses visualiza la posibilidad de jugar una Copa del Mundo con su selección, con lo cual está en ese enfoque y en esa tensión propia de alguien que ambiciona muchas cosas importantes y creo que el rendimiento que evidencia tiene que ver con un gran trabajo que realiza el jugador profesional individual.

