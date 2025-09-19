Es CU la nueva fortaleza celeste

Cruz Azul se ha sentido como en casa desde su mudanza a Ciudad Universitaria, un lugar en el que se ha vuelto prácticamente invencible en lo que va del 2025.

La Máquina se ha mantenido invicta en los 18 partidos que ha disputado en CU, registrando 14 triunfos y solamente 4 empates entre duelos de la Liga MX y la Copa de Campeones Concacaf.

Todo comenzó en la Jornada 1 del Clausura 2025, cuando los Cementeros todavía eran dirigidos por el argentino Martín Anselmi.

Después de verse obligado a partir del Estadio Ciudad de los Deportes, el conjunto cruzazulino estrenó su nuevo hogar con muchas interrogantes y un empate 1-1 ante Atlas, el cual no parecía augurar buenas cosas para su futuro en territorio universitario, sobre todo porque su siguiente resultado como local también fue un empate contra Puebla, ya siendo dirigido por Vicente Sánchez.

Sin embargo, a partir de ese duelo, La Máquina se encarriló y CU se convirtió en sinónimo de éxito, lo que también ayudó a que poco a poco la afición volviera a conectar con su equipo y nuevamente protagonizara grandes entradas como acostumbraron durante todo el 2024.

Los resultados positivos no dejaron de llegar, como los dos triunfos contra América, en los Cuartos de la Concachampions y en las Semis del Clausura 2025, hasta que Cruz Azul coronó esa solidez como local alzando el título de Concacaf en el Olímpico Universitario, goleando 5-0 en la Final a Vancouver Whitecaps.

Y ahora, el recién llegado entrenador Nicolás Larcamón ha logrado mantener esa buena racha, sumando 10 de los 12 puntos que La Máquina ha disputado como local en el actual Apertura 2025.