Croacia avanza el mundial

Croacia aseguró un lugar en la Copa del Mundo del próximo año al conseguir el viernes una victoria de 3-1 que terminó con el sueño de las Islas Feroe, mientras que Holanda se acercó a la clasificación al empatar en Polonia.

Los croatas sabían antes del cotejo que evitar la derrota en Rijeka garantizaría la clasificación, pero fueron sorprendidos apenas a los 16 minutos cuando Geza David Turi anotó con un disparo que se desvió en otro futbolista.

La selección subcampeona de la Copa del Mundo 2018 se recuperó rápidamente. Joško Gvardiol empató a los 23. En su regreso al equipo nacional después de dos años de ausencia, Petar Musa puso a Croacia adelante por 2-1 después del medio tiempo con una asistencia de Josip Stanišic.

Ya con el control del partido, Croacia añadió un tercer gol cuando Nikola Vlašic remató de volea un preciso centro de Ivan Perišic en el segundo palo.

"Nuestro objetivo se logró con un partido faltante en las eliminatorias. Podemos decir con orgullo que nos hemos clasificado", dijo Gvardiol. "Viajaremos a Montenegro para el partido final de manera relajada pero con la intención de llevarnos los tres puntos, ya que cada partido es una preparación para lo que nos espera en el verano".

Fue el último partido de las Islas Feroe en el Grupo L y el equipo terminará detrás de la República Checa, que es segunda. El equipo en ese peldaño avanza al repechaje para la Copa del Mundo coorganizada por Estados Unidos, México y Canadá.

Montenegro venció a Gibraltar 2-1 en el otro partido del grupo.

Gran empate para los holandeses

El entrenador Ronald Koeman y la selección holandesa se desperezaron en Varsovia para empatar 1-1 con Polonia y dar un paso importante hacia la clasificación directa en el Grupo G.

Con un partido por jugar, Holanda lidera el grupo, tres puntos por delante de los polacos después de que el tanto de Memphis Depay en la segunda mitad canceló la ventaja obtenida por los anfitriones con un gol de Jakub Kaminski. Los Países Bajos también tienen una mejor diferencia de goles antes del partido final contra Lituania. Polonia enfrentará el lunes a Malta.

"Estoy más decepcionado que feliz, pero por otro lado dimos otro paso hacia la clasificación", dijo Koeman. "No es fácil jugar contra equipos que defienden muy atrás. Tuvimos que ser pacientes, tuvimos que intentar ataques de diferentes maneras, pero no creamos suficientes buenas oportunidades".

Alemania y Eslovaquia luchan por el primer puesto

En el Grupo A, Alemania tiene garantizado un lugar entre los dos primeros después de que Nick Woltemade anotó dos veces en una victoria alco caótica por 2-0 en Luxemburgo. Eslovaquia anotó en los últimos compases para vencer 1-0 a Irlanda del Norte como visitante.

"En la segunda mitad, el compromiso fue notablemente mejor, y también anotamos dos buenos goles", dijo el entrenador de Alemania, Julian Nagelsmann. "Podríamos haber merecido recibir un gol, pero no lo hicimos, así que podemos considerarnos afortunados".

Alemania y Eslovaquia están empatadas en puntos y se enfrentarán el lunes en Leipzig en un partido que decidirá el ganador del grupo. La selección eslovaca vio anulados dos goles antes de que Tomáš Bobcek rompiera el empate en el tiempo añadido.



