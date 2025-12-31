Cristiano Ronaldo llegó a 957 goles

Cristiano Ronaldo, con un gol casi sin querer, que le golpeó en la espalda y se introdujo en la portería del eslovaco Marek Rodak, portero del Al Ettifaq que cortó la racha de victorias del Al Nassr, líder de la Liga de Arabia Saudí (2-2), acortó la distancia con los mil goles, su actual desafío.

De forma involuntaria hizo un nuevo tanto el astro luso que ya acumula 957 goles. Está a solo 43 del registro que busca.



