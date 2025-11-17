Se dirige CR7 a otro Mundial

Portugal aseguró su lugar en el torneo Mundial del próximo año en Estados Unidos, Canadá y México con una victoria aplastante el domingo 9-1 ante Armenia.

Haaland anotó dos veces y Noruega confirmó su clasificación con una victoria 4-1 contra Italia, cuatro veces campeona del mundo, que fue relegada nuevamente a los playoffs.

Irlanda también está en los playoffs después de una impresionante remontada tardía para vencer 3-2 a Hungría, mientras que Inglaterra terminó su campaña de clasificación con un récord del 100% al vencer a Albania 2-0.

Récord de Cristiano Ronaldo

Cristiano se perdió el partido en Oporto debido a que cumplió una suspensión de al menos un partido. Pero en su ausencia Portugal se aseguró de que él tuviera la oportunidad de disputar su sexto mundial, para establecer un récord.

El cinco veces ganador del Balón de Oro tendrá 41 años cuando el torneo comience en junio próximo y Cristiano Ronaldo ha manifestado recientemente que sería su última oportunidad de ganar el único título importante que se le ha escapado. Suponiendo que mantenga su forma física, se espera que sea parte del equipo del entrenador Roberto Martínez, aunque podría ser suspendido por hasta dos partidos después de ser expulsado en la derrota de Portugal por 2-0 ante Irlanda el jueves.

Esa sorpresiva derrota significó que Portugal tenía que vencer a Armenia para asegurar el primer lugar en el Grupo F, y los tripletes de Bruno Fernandes y Joao Neves aseguraron que no hubiera tropiezos.

"Hoy vimos a nuestro equipo de vuelta a su mejor nivel: comprometido, solidario y ejecutando el plan de juego de manera excelente", dijo Martínez al medio RTP.

Hace historia

Cristiano y su gran rival Lionel Messi disputarán su sexto Mundial si participan en el torneo del próximo año.

Superarán a grandes como Lothar Mattheus de Alemania, quien apareció en cinco.

Argentina, campeón defensor del torneo, ya aseguró su lugar.

Messi cumplió su ambición de toda la vida al llevar a Argentina al título en Qatar en 2022.

Cristiano, quien ha ganado el Campeonato Europeo y dos títulos de la Liga de Naciones con Portugal, aún busca añadir la Copa del Mundo a sus palmarés que incluyen cinco Ligas de Campeones y títulos de liga en Inglaterra, España e Italia.

Aunque se acerca al final de su carrera y ha dejado atrás el fútbol europeo de primer nivel para jugar en Arabia Saudí, ha continuado embelleciendo su notable carrera.

Lideró a Portugal a la Liga de Naciones a principios de este año y el mes pasado se convirtió en el máximo goleador en partidos de clasificación para la Copa del Mundo con 41 goles.

La suspensión le negó la oportunidad de añadir a ese total, pero no hubo escasez de goles de Portugal en su ausencia.

El triplete de Fernandes incluyó dos penales. Neves anotó dos veces en la primera mitad y completó su tripleta con un gol en el minuto 81.

Italia al borde de la eliminación

Habiéndose perdido las ediciones de 2018 y 2022 del Mundial, el lugar de Italia vuelve a estar en duda.

Solo una victoria por nueve goles o más habría sido suficiente para que los italianos superaran a Noruega en la cima del Grupo I.

Eso nunca fue probable contra un equipo de Noruega que tenía un récord perfecto en la clasificación antes del partido del domingo en Milán y terminó su campaña con estilo.

A pesar de ir por detrás con el gol tempranero de Francesco Pio Esposito, cuatro goles en la segunda mitad —Haaland anotó al 78 y al 79— cambiaron el partido para Noruega.

Ahora Italia enfrenta los playoffs de la UEFA de 16 equipos, que determinarán las últimas cuatro naciones europeas en avanzar a la Copa del Mundo.

Remontada de Irlanda

Irlanda coronó una semana inolvidable con una dramática remontada en Hungría y un lugar en los playoffs.

El gol tardío de Parrott fue su quinto en dos partidos para asegurar el segundo lugar para los irlandeses.

Anotó ambos goles en la victoria 2-0 sobre Portugal y con Irlanda perdiendo 2-1 al entrar en el minuto 80 en el Puskas Arena, demostró ser nuevamente el héroe de su país.

Primero, elevó el balón sobre el portero húngaro Denes Dibusz para igualar el partido 2-2 y con el tiempo agotándose, convirtió desde cerca para el gol de la victoria en el tiempo añadido.

Inglaterra perfecta

Inglaterra terminó su campaña de clasificación con un récord del 100% al vencer por 2-0 a Albania, que quedó en segundo lugar.