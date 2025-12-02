Ya hay fecha y horario para el México vs Portugal en Estadio Azteca

La Federación Mexicana de Futbol ha hecho oficial los encuentros frente a Portugal y Bélgica, rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Detalles confirmados sobre los encuentros de México en 2026

Cristiano Ronaldo y la Selección Mexicana chocarán en la reapertura del Estadio Azteca, en el próximo mes de marzo.

México vs Portugal

Sábado 28 de marzo de 2026/ 19:00 horas/ Estadio Banorte

México vs Bélgica

Martes 31 de marzo de 2026/ 19:00 horas/ Estadio Soldier Field.

Cristiano Ronaldo y su equipo llegan a México en marzo

Estos encuentros son parte de la preparación de México para el torneo internacional, donde se espera una gran afluencia de aficionados.

Fechas y lugares de los partidos rumbo a la Copa del Mundo

Ambos partidos prometen ser un espectáculo emocionante para los seguidores del futbol en México.