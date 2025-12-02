Ya hay fecha y horario para el México vs Portugal en Estadio Azteca

Ya hay fecha y horario para el México vs Portugal en Estadio AztecaDetalles confirmados sobre los encuentros de México en 2026
La Federación Mexicana de Futbol ha hecho oficial los encuentros frente a Portugal y Bélgica, rumbo a la Copa del Mundo 2026.
Cristiano Ronaldo y la Selección Mexicana chocarán en la reapertura del Estadio Azteca, en el próximo mes de marzo.
México vs Portugal
Sábado 28 de marzo de 2026/ 19:00 horas/ Estadio Banorte
México vs Bélgica
Martes 31 de marzo de 2026/ 19:00 horas/ Estadio Soldier Field.
Cristiano Ronaldo y su equipo llegan a México en marzo
Estos encuentros son parte de la preparación de México para el torneo internacional, donde se espera una gran afluencia de aficionados.
Fechas y lugares de los partidos rumbo a la Copa del Mundo
Ambos partidos prometen ser un espectáculo emocionante para los seguidores del futbol en México.
