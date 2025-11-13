Roja a CR7, Portugal aún no está en la ´fiesta´

Cristiano Ronaldo podría ahora ser suspendido para el primer partido de Portugal en el gran torneo si su equipo finalmente gana su grupo de la eliminatoria. CR7 fue expulsado y Portugal tendrá que esperar al menos hasta el domingo para asegurar un boleto mundialista por séptima vez consecutiva después de caer sorpresivamente por 2-0 ante Irlanda en Dublín.

¿Qué ocurrió?

Portugal recibirá al último lugar Armenia en el último partido de la eliminatoria el domingo, a la misma hora en que Hungría sea anfitriona de Irlanda. Portugal encabeza el Grupo F con 10 puntos, dos por delante de Hungría. Irlanda es tercera con siete unidades.

¿Cuál es el contexto general?

La situación de Cristiano Ronaldo es crítica, ya que su expulsión podría tener repercusiones en el desempeño del equipo. La eliminatoria ha sido complicada y cada partido cuenta para asegurar la clasificación al Mundial. La presión está sobre Portugal para obtener un resultado positivo ante Armenia y garantizar su lugar en el torneo.

¿Cuáles son las consecuencias?

Si Portugal logra ganar su grupo, la suspensión de Ronaldo podría afectar su estrategia en el torneo. La selección nacional debe prepararse para enfrentar a Armenia sin la presencia de su estrella, lo que podría influir en su rendimiento general.