Cristiano Ronaldo arremete contra críticos de Joao Félix

Cristiano Ronaldo calificó como idiotas a periodistas luego de que estos criticaran a su compatriota y compañero en el Al-Nassr, Joao Félix.

El ex Atlético de Madrid, Barcelona y Milán, de 25 años, fichó este verano con el club de Arabia Saudita y ya suma tres goles.

Sin embargo, en el podcast "Chuveirinho", hablando de los jugadores portugueses en este país asiático, criticaron el nivel del delantero y hasta se aseguró que no lo llamarían a la selección con el nivel mostrado en los últimos dos años.

En el post de Instagram de esta plática, Cristiano respondió.

"Los idiotas no entienden nada de futbol, pero aun así dan sus opiniones", junto con emojis de risa.

Los aficionados celebraron y apoyaron al atacante ex del Manchester United y Real Madrid.