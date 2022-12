CR7 busca brillar en los Octavos de Final

Cristiano Ronaldo volvió a ser el foco de atención en la rueda de prensa de Portugal previo a un partido del Mundial, aunque los tópicos que su veterano técnico tuvo que abordar no fueron para nada agradables.

Los rumores de que el astro tiene atado su fichaje con un club de Arabia Saudí. El ruido que no para por el aparente ofuscamiento de Cristiano al ser sustituido la semana pasada. Y la encuesta de un diario portugués que reflejó que una amplia mayoría de la afición portuguesa no lo quiere ver en el once titular para enfrentar al martes a Suiza en los octavos de final.

Fernando Santos, quien lleva ocho años al mando de la selección, gambeteó dos de los asuntos.

"No tengo idea alguna", dijo Santos sobre la versión de un diario deportivo de España de que Cristiano firmará con el club saudí Al Nassr tras rescindir contrato con el Manchester United. "Esa es su decisión y es algo que únicamente le corresponde a él".