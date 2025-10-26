Manchester United, en la dirección correcta

La crisis ha terminado para el Manchester United. Al menos por ahora.

Para el Liverpool, en cambio, la historia es muy diferente. Sufrió el sábado su cuarta derrota consecutiva en la Liga Premier.

El revés por 3-2 en Brentford asestó el un golpe más a la tambaleante defensa del título del campeón y lo dejó en el sexto lugar. El United se dirige en la dirección opuesta. Una victoria por 4-2 contra Brighton movió al equipo de Ruben Amorim a las alturas embriagadoras de los primeros cuatro.

Mientras tanto, el Sunderland está proporcionando la narrativa inesperada de la campaña después de una impresionante remontada y un triunfo de 2-1 en el feudo del Chelsea, para trepar al segundo lugar.





Liverpool cae de nuevo

Las derrotas siguen llegando para los Reds.

Ni siquiera una frenética remontada en el Gtech Community Stadium pudo evitar que el entrenador Arne Slot sufriera una cuarta derrota consecutiva en la liga, un resultado que deja a su equipo a cuatro puntos del líder Arsenal, habiendo jugado un partido más.

"Ésta es difícil de aceptar. Desafortunadamente, ésta fue otra noche desagradable", dijo el capitán del Liverpool, Virgil van Dijk. "Estoy seguro de que saldremos de esto, pero no saldremos sólo hablando de ello".

Brentford ganaba por 2-0 después de los goles de Dango Ouattara y Kevin Schade. Milos Kerkez puso al Liverpool de vuelta en el partido en el tiempo de descuento de la primera mitad.

El penal de Igor Thiago en el complemento devolvió el control a Brentford hasta que Mohamed Salah lanzó un brillante disparo a la esquina superior a los 89. Con 11 minutos de tiempo añadido, el club de Merseyside aumentó la presión en busca del empate, pero no pudo encontrar el camino.

Esto deja más preguntas sobre la defensa del título del Liverpool, tras las derrotas contra Crystal Palace, Chelsea y United. Desde 1984, el Liverpool no ha retenido con éxito el título.

En total, fue su quinta derrota en los últimos seis partidos en todas las competiciones.

Slot dijo que fue el peor desempeño de todas las derrotas en la la liga.

"No hicimos lo básico bien, especialmente en la primera mitad, pero también durante partes de la segunda", dijo a TNT Sports.





Amorim alcanza hito de victorias en el United

Una tercera victoria consecutiva en la Liga Premier finalmente tiene al equipo de Ruben Amorim moviéndose en la dirección correcta. Los Red Devils se colocaron entre los primeros cinco el sábado y con un sentido de impulso que no se sentía desde hace mucho tiempo en Old Trafford.

"Creo que estamos mejorando en los malos momentos", dijo Amorim. "Podemos responder de una manera diferente y sentimos que podemos resolver cualquier cosa. Es muy difícil y en el fútbol, todo puede cambiar en una semana, así que disfrutemos hoy y enfoquémonos en el próximo partido". Fue la primera vez que el United ha ganado tres duelos seguidos en la máxima categoría de Inglaterra desde febrero de 2024.

El resultado también puso fin a la racha de triunfos del Brighton ante el United, que se remontaba a tres temporadas.

Todavía es demasiado pronto para decir si Amorim ha logrado la recuperación después de un comienzo desastroso de su gestión, que incluyó la peor temporada del 20 veces campeón de la liga inglesa.

Pero tras la victoria que elevó la moral la semana pasada ante el Liverpool, las señales son positivas, incluso si Brighton intentó remontar y puso tenso el final para los aficionados locales.