CR7, a esperar para conocer fallo de FIFA

Ronaldo probablemente tendrá que esperar al menos tres semanas para conocer la duración de la sanción que le otorgará la FIFA antes del Mundial 2026.

El astro portugués podría recibir un castigo de dos o tres partidos debido a la tarjeta roja que recibió el jueves por golpear con el codo al defensor de Irlanda, Dara O´Shea, durante la derrota por 2-0 en Dublín.

La FIFA se está tardando hasta tres semanas después de las rondas de partidos de las eliminatorias para el Mundial 2026 en publicar una lista global de veredictos disciplinarios, incluidos los de tarjetas rojas e incidentes como desórdenes en el público.

Pero en este momento la FIFA tiene menos presión de tiempo para procesar casos, ya que los partidos de repechaje al Mundial se llevan a cabo a partir de marzo, pero hay un gran interés en el resultado del caso de Cristiano Ronaldo.

La FIFA se negó el viernes a sugerir un calendario para el caso.

Al menos tendrá que cumplir un partido de suspensión, el domingo cuando el líder del grupo, Portugal, reciba al colero, Armenia. Una victoria enviará a la selección portuguesa al torneo en Estados Unidos, Canadá y México.

Reglas de la FIFA

Las reglas disciplinarias de la FIFA exigen una suspensión de "al menos dos partidos por juego brusco grave" o "al menos tres partidos por conducta violenta".

Esos partidos adicionales más allá de la sanción obligatoria deben cumplirse en competiciones oficiales, incluyendo el Mundial —si Portugal se clasifica el domingo como se espera— y no en exhibiciones previas al torneo.

Cristiano giró y lanzó su codo derecho hacia la espalda de O´Shea mientras esperaban un tiro cruzado alrededor del minuto 60 en el Estadio Aviva, mientras Irlanda mantenía una sorprendente ventaja de 2-0.

El árbitro inicialmente mostró una tarjeta amarilla, pero minutos después la cambió a roja tras revisar el video en el monitor al lado del campo.

"No creo que sea un codo, creo que es todo el cuerpo", dijo el entrenador de Portugal, Roberto Martínez, en Dublín. "Obviamente, cuando intenta alejarse del defensor, creo que la acción parece peor de lo que realmente es".

"Pero desde donde está la cámara parece un codo", dijo Martínez. "Lo aceptamos. Podría ser una tarjeta roja, pero por las razones correctas".

Sanciones en casos similares

Los jueces disciplinarios de la FIFA deben decidir ahora si Crisitano Ronaldo es culpable de juego brusco grave o conducta violenta.

El mes pasado se impusieron sanciones de dos y tres partidos por juego brusco grave a jugadores que fueron expulsados en encuentros de la eliminatoria al Mundial.

El defensor de Qatar, Tarek Salman, recibió una sanción de dos partidos por una entrada seria a un oponente de los Emiratos Árabes Unidos. Salman tenía ambos pies fuera del suelo y pasó por encima del balón, plantando su bota en la espinilla de su oponente.

Se impuso una sanción de tres partidos al delantero de Burundi, Bonfils-Caleb Bimenyimana, por lesionar al portero de Kenia, Brian Bwire. Bimenyimana levantó su bota justo por encima del césped y golpeó la cara de Bwire mientras convergían en un centro bajo al primer poste.

Primera tarjeta roja para Portugal

Para el seleccionador Robert Martínez, Cristiano merecía crédito por no haber sido expulsado previamente en una carrera internacional que está llegando a su 23ma temporada.

"Es solo un capitán que nunca ha sido expulsado antes en 226 partidos", dijo Martínez, agregando que Cristiano estaba "siendo agarrado, siendo jalado, siendo empujado" constantemente por los defensores de Irlanda.

"Creo que fue un poco duro porque se preocupa por el equipo", dijo el entrenador.

El veredicto de la FIFA podría anunciarse después del sorteo del Mundial el cinco de diciembre, cuando se conocerá el calendario de tres oponentes de la fase de grupos de cada equipo.

Cristiano 1, Messi 2

Cristiano Ronaldo, que cumplirá 41 años en febrero, aspira a jugar su sexta Copa del Mundo, un récord. Su gran rival Lionel Messi también está previsto que juegue en su sexto Mundial.

Messi fue expulsado en su debut con Argentina en 2005 en un amistoso contra Hungría. Recibió una segunda tarjeta roja en la Copa América 2019, en el partido por el tercer lugar contra Chile.







