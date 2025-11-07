México vs Brasil, por el tercer lugar del Mundial Femenil Sub-17

La Selección Mexicana falló en el intento por avanzar a la final de la Copa Mundial Femenil Sub-17 que se celebra en Marruecos. El conjunto que dirige Miguel Gamero cayó por la mínima ante Países Bajos en las semifinales.

¿Qué ocurrió?

El Tricolor enfrentará a Brasil en el partido por el tercer lugar de la competencia, mientras que Países Bajos se medirá ante Corea del Norte, que eliminó a la escuadra sudamericana en semis. Con el orgullo herido por la derrota en la antesala de la gran final, ambos equipos lucharán por el bronce en el Estadio Olímpico de Rabat, capital marroquí.

¿Cuál es el contexto del partido por el tercer lugar?

La Selección Mexicana buscará su primer bronce de la historia. México y Brasil chocarán a las 9:30 horas (centro de México) en el Olímpico de Rabat. El encuentro tendrá transmisión en nuestro país a través de televisión abierta, señal de paga y plataforma de streaming.

México vs Brasil

Fecha: sábado, 8 de noviembre.

Hora: 9:30 horas (centro de México).

Transmisión: Canal 9, TUDN y ViX.