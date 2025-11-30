¡Se quedan con la corona!

Con un tanto solitario de Danilo en el complemento, Flamengo venció el sábado 1-0 a Palmeiras y conquistó por cuarta ocasión la Copa Libertadores.

El defensa del Mengao anotó a los 67 minutos con un potente cabezazo a la salida de un saque de esquina.

"Marqué el gol con el equipo de mi vida", dijo Danilo, que llegó este año al club carioca luego de 14 temporadas de carrera en Europa. "Sabía que íbamos a tener una ocasión de pelota quieta y pude aprovecharla".

Flamengo, que había ganado el título en 1981, 2019 y 2022, aseguró la séptima coronación consecutiva en el máximo torneo regional para los equipos brasileños, que llegaron a 25 títulos en el historial de la competición e igualaron la marca de los conjuntos argentinos.

El equipo de Río de Janeiro se convirtió en el primer tetracampeón brasileño y superó el registro de Palmeiras, Sao Paulo, Santos y Gremio. Con su éxito, alcanzó a los argentinos River Plate y Estudiantes de La Plata. Por delante solo quedaron Independiente (7), Boca Juniors (6) y Peñarol (5).

Flamengo se embolsó un premio de 24 millones de dólares y obtuvo su clasificación al Mundial de Clubes de 2029. Además, disputará la Recopa contra Lanús, que conquistó la Copa Sudamericana el pasado sábado. Palmeiras recibió 7 millones de dólares.

En el estadio Monumental, de Lima, que fue el escenario de la quinta final en los últimos seis años entre equipos brasileños, Flamengo se impuso gracias a Danilo, que aprovechó un córner de Giorgian de Arrascaeta para elevarse entre los zagueros y anotar con un potente remate de cabeza.

"Estoy muy feliz, nos merecíamos ganar por todo lo que hicimos", señaló de Arrascaeta. "He tenido el mejor año de mi carrera, pero el éxito es grupal".

De Arrascaeta y Bruno Henrique levantaron por tercera vez el trofeo del certamen sudamericano.

Flamengo — que se desquitó de la final perdida ante Palmeiras en 2021 — podría extender su celebración, ya que también está cerca de conquistar el campeonato brasileño, que lidera con 75 puntos, cinco más que el Verdao, con dos fechas por disputarse.

El camino del equipo carioca hacia su cuarta corona de la Libertadores comenzó con una fase de grupos irregular en la que clasificó segundo por detrás de Liga de Quito. En las rondas eliminatorias, siempre definió fuera de casa, pero logró superar a Internacional en octavos de final y luego a dos equipos argentinos: Estudiantes de La Plata en los penales y Racing Club por un ajustado marcador global de 1-0 en semifinales.

"Luchamos mucho para estar aquí, y ganar el título es muy gratificante, somos justos campeones", sostuvo el arquero argentino Agustín Rossi, héroe en la llave de cuartos de final contra Estudiantes en la que detuvo dos penales.

El inicio del compromiso se postergó 15 minutos debido a un retraso en la llegada de la delegación del Palmeiras al escenario.

Ya con la pelota en juego, Flamengo comenzó mejor y antes de los 20 minutos registró dos remates de Bruno Henrique y Samuel Lino, que se marcharon ligeramente desviados.

Tras un período de dudas en el tramo inicial, Palmeiras se acomodó con su defensa de tres centrales compuesta por Bruno Fuchs, Gustavo Gómez y Murilo.

"Fue un partido duro, pero creo que nos tuvimos que atrever a intentar jugar un poco más", reconoció el delantero argentino José Manuel "Flaco" López, quien finalizó como máximo artillero de la competición con siete anotaciones, igualado con el ariete de Racing Club Adrián Martínez.

Flamengo tuvo 67% de posesión en el período inicial e intentó asociarse con Jorge Carrascal y De Arrascaeta, pero no fue capaz de inquietar al arquero Carlos Miguel, sustituto del lesionado Weverton.

A falta de emociones en una primera parte que no tuvo remates entre los tres palos, lo más llamativo ocurrió a los 30 minutos cuando Erick Pulgar cometió una entrada en plancha contra la pantorrilla de Bruno Fuchs con el juego detenido, pero el juez argentino Darío Herrera solo castigó con tarjeta amarilla la conducta violenta del centrocampista del Mengao.

En el segundo período se mantuvo la misma tónica: Flamengo manejó la pelota sin profundidad y Palmeiras defendió con orden e intentando salir en un contragolpe con Vitor Roque como referencia ofensiva.

En el primer remate a puerta del encuentro, Danilo abrió el marcador y consiguió la anotación que definió la 66ta. edición de la Libertadores.

Danilo, exjugador de Real Madrid, Manchester City y Juventus, se convirtió en el primer futbolista en proclamarse bicampeón de la Libertadores y la Liga de Campeones.

"Todas son muy difíciles, no me acuerdo mucho de las anteriores, pero esta ha sido muy difícil", dijo el defensa de 34 años, que había ganado la Libertadores en 2011 con Santos (también anotó en la vuelta de la final ante Peñarol) y la Champions League con el Real Madrid en 2016 y 2017.

El volante Jorginho (que ganó con el Chelsea la Liga de Campeones en 2021) entró en la lista de 18 jugadores que han obtenido ambos torneos.

Con la desventaja en el resultado, Palmeiras adelantó sus líneas y buscó el empate con la entrada de los volantes Felipe Anderson y Facundo Torres.

El cuadro dirigido por Filipe Luis, que había ganado dos veces el torneo como jugador, tuvo ocasión de ampliar la diferencia en el tiempo de descuento con un disparo al palo de Carrascal.