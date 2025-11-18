México Sub-17 va por el pase a cuartos de final

La Selección Mexicana Sub-17 atraviesa un momento dulce en la Copa del Mundo en Qatar. Después de dejar atrás los fantasmas que han marcado a otras categorías y eliminar a Argentina en un duelo lleno de intensidad, el equipo dirigido por Carlos Cariño mantiene viva la ilusión de conquistar el título.

El triunfo ante la Albiceleste no solo significó avanzar en el torneo, sino también confirmar la personalidad y calidad de una generación que juega sin miedo ante las grandes potencias.

¿Qué desafíos enfrenta México en la siguiente fase?

Con figuras que han respondido en momentos clave y un estilo dinámico que ilusiona, México llega fortalecido a la fase de octavos de final para enfrentar a Portugal, consciente del desafío y la oportunidad que se les presenta para seguir en el camino hacia levantar el título.

"El equipo está entusiasmado y ansioso por jugar. Tenemos una gran motivación por lo que pasó ante Argentina y vamos a darlo todo. Es un partido de mucha inteligencia y lo vamos a afrontar como lo hemos hecho antes, poniendo todo", mencionó previo al compromiso el defensor José Navarro.

¿Cómo se prepara el equipo para el partido contra Portugal?