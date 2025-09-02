Jugadores de la Selección Mexicana Sub-20 listos para competir en Chile

Para los jugadores de la Selección Mexicana Sub-20, la ilusión de participar en una Copa del Mundo es máxima, por lo que viajarán a Chile con "la motivación a tope" para demostrar de lo que son capaces.

A pesar de que el pronóstico no es alentador por formar parte del Grupo de la Muerte, Yael Padilla (Chivas), Elías Montiel (Pachuca), Everardo López (Toluca) y Diego Ochoa (FC Juárez) prometieron sacar su mejor versión futbolística para avanzar a los octavos de final. Nadie les quitará el sueño de conquistar el trofeo de la FIFA.

"Son rivales difíciles, pero tenemos un equipo con mucho talento. [Vamos] a dar el 100% y entregarnos por nuestro México. Queremos dar esa sorpresa y salir campeones del mundo, esa es la meta de todo el grupo", afirmó el atacante del Rebaño.

Por su parte, el volante de los Tuzos aceptó que el objetivo del Tri será llegar al famoso quinto juego en un Mundial y le dedicó un mensaje a la afición mexicana.

"Lo vamos a hacer de la manera más seria posible y asumiendo cada reto. Confíen en nosotros [porque] tenemos todas las armas para competir con quien sea y sabemos que el plantel tiene la capacidad para pasar del cuarto partido", externó.

Acerca de enfrentarse a selecciones como Brasil, España y Marruecos, el defensa central de los Bravos aceptó que serán rivales complicados y que parten con "el papel de no favoritos", pero que confían en que tiene el suficiente "fogueo en primera división" para competir.

"[Somos] muy conscientes de lo difícil del grupo que nos toca, pero [tenemos] mucha hambre y ganas de trascender. Le vamos a jugar al tú por tú al que nos pongan y, para ser campeones, hay que ganarle a los mejores; es una linda oportunidad de poner a México en lo más alto", declaró.

El lateral izquierdo de los Diablos Rojos también señaló que no tienen mente ir de paseo a territorio andino, por lo que no rehuirán a la responsabilidad de que la Selección Mexicana sea un digno contendiente en la Copa del Mundo Sub-20.