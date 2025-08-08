Estadios y repechaje: Todo sobre la Copa del Mundo 2026

La Copa del Mundo de 2026 está cada vez más cerca de comenzar. Dentro de casi 300 días, el balón volverá a rodar en el torneo más importante de futbol del orbe.

El próximo Mundial se llevará a cabo, por primera vez, en tres países: México, Estados Unidos y Canadá.

En el 2002, la justa mundialista se realizó en Corea del Sur y Japón y quedó marcada por haber roto con el formato que duró 16 ediciones.

Sin embargo, el siguiente año quedará en el "olvido" porque se llevará a cabo en una sede triple.

Además, nuestro país pasará a la historia por convertirse en el primero en albergar tres Copas del Mundo, luego de 1970 y 1986.

Cabe recordar que México recibirá 13 juegos de la Copa del Mundo, cinco en la Ciudad de México (estadio Azteca), cuatro en Guadalajara (estadio Akron) y cuatro en Monterrey (estadio BBVA).

Sin embargo, hoy se confirmó que la casa de los Rayados será anfitriona de un compromiso de repechaje para el Mundial.

De acuerdo con información del gobernador neoleonés, El Gigante de Acero recibirá a dos selecciones que buscarán su boleto entre los 48 participantes.

"Amanecimos con buenas noticias: Nuevo León será sede de otro juego de repechaje del MUNDIAL. CINCO JUEGOS OFICIALES EN LA MEJOR SEDE ¡PONTE NUEVO, PONTE MUNDIAL!", publicó.