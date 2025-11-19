Quedan definidos los bombos para el sorteo de la justa mundialista

La Copa del Mundo 2026, que se disputará por primera vez con 48 selecciones en tres países anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá, comienza a perfilar su emocionante estructura.

Este miércoles, tras el cierre de la Fecha FIFA de noviembre de 2025, se revelaron los bombos del sorteo que determinará los grupos de los equipos participantes.

Esta actualización, basada en el Ranking FIFA publicado este 19 de noviembre, asigna posiciones clave a los combinados nacionales. El torneo iniciará el 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca, donde México, como cabeza de serie del Grupo A, abrirá el telón con su primer partido.

¿Cuáles son los grupos y bombos definidos?

De igual manera, ya están definidos los líderes de otros grupos: Canadá encabezará el Grupo B y Estados Unidos el Grupo D, reflejando el rol privilegiado de los anfitriones. Con solo meses por delante, el próximo gran evento será el sorteo de los 12 grupos, programado para el 5 de diciembre en Washington DC.

¿Cómo quedaron definidos los bombos para el sorteo de la Copa del Mundo?

Bombo 1

· Canadá

· Estados Unidos

· México

· España

· Argentina

· Francia

· Inglaterra

· Brasil

· Portugal

· Países Bajos

· Bélgica

· Alemania

Bombo 2

· Croacia

· Marruecos

· Colombia

· Uruguay

· Suiza

· Japón

· Senegal

· Irán

· Corea del Sur

· Ecuador

· Austria

· Australia

Bombo 3

· Noruega

· Panamá

· Egipto

· Argelia

· Paraguay

· Túnez

· Escocia

· Costa de Marfil

· Qatar

· Uzbekistán

· Arabia Saudita

· Sudáfrica

Bombo 4

· Jordania

· Cabo Verde

· Ghana

· Curazao

· Haití

· Nueva Zelanda

· Repechaje UEFA 1

· Repechaje UEFA 2

· Repechaje UEFA 3

· Repechaje UEFA 4

· Repechaje 1

· Repechaje 2