Cristiano Ronaldo y Portugal analizan hacer campamento en Torreón

Diversas instalaciones del fútbol mexicano fungirán como bases de entrenamiento para las selecciones durante la próxima Copa del Mundo 2026; una de ellas será la de Santos Laguna.

Aleco Irarragorri, presidente de Santos, habló sobre la aprobación que ya recibieron por parte de la FIFA para que asistan algunas selecciones. "Ya lo somos, ya estamos verificados por FIFA como team base camp (campamento base de equipos), hemos recibido distintas selecciones", reveló a los medios de comunicación.

¿Qué selecciones han asistido a Santos Laguna?

El joven directivo de los Albiverdes informó que la Selección de Portugal, con Cristiano Ronaldo, estaría interesada. "Vino la Selección de Portugal hace un par de semanas. También vino la de Países Bajos; seguimos recibiendo a todas las selecciones que quieran venir a vernos", agregó.

Sin embargo, aún no se sabe con precisión qué selecciones podrían estar en Torreón. Será hasta después del sorteo cuando comiencen a definirse las sedes de cada combinado.

¿Cuándo se definirán las selecciones que estarán en Torreón?