Cae tri en el ranking de la FIFA

Con la cuenta regresiva rumbo a la Copa del Mundo avanzando rápidamente, el mal momento de la Selección Mexicana ha sido visto y analizado por la FIFA. En su reciente ranking de selecciones, la FIFA castigó al combinado azteca que descendió al sitio 16 con 1,675 puntos.

¿Cuál es el impacto del ranking en la Selección Mexicana?

La caída al puesto 16 en el ranking FIFA puede tener consecuencias significativas para la Selección Mexicana. Este descenso no solo afecta la moral del equipo, sino que también puede influir en su preparación y estrategia para la Copa del Mundo 2026.

¿Qué factores contribuyeron a este descenso?

El rendimiento reciente de la Selección Mexicana en competiciones internacionales ha sido motivo de análisis. La falta de resultados positivos ha llevado a la FIFA a reevaluar su posición, lo que ha resultado en este descenso en el ranking. La presión sobre el equipo aumenta a medida que se acerca el torneo mundial.

¿Cómo se prepara la Selección Mexicana para el Mundial?

A pesar del descenso en el ranking, la Selección Mexicana se encuentra en un proceso de preparación intensiva para la Copa del Mundo 2026. Los entrenadores y jugadores están enfocados en mejorar su desempeño y revertir la situación actual, buscando así recuperar la confianza de sus seguidores.