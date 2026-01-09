Mohamed tenía mucha ilusión de dirigir a México en el Mundial

En menos de 155 días, el balón comenzará a rodar en la inauguración de la Copa del Mundo 2026.

México, uno de los tres anfitriones del próximo Mundial, será el encargado de disputar el primer partido ante Sudáfrica en el estadio Azteca.

Dicho se juego, se realizará el jueves 11 de junio y será correspondiente al Grupo A, donde también están ubicados Corea del Sur y una de las siguientes selecciones: Dinamarca, Irlanda, Macedonia del Norte o República Checa.

¿Cómo se prepara México para la Copa del Mundo 2026?

El Tricolor será dirigido, por tercera ocasión en una justa mundialista, por Javier Aguirre, quien tendrá a Rafael Márquez como su asistente para que se preparare y tome las riendas para la próxima Copa del Mundo.

Mientras el Vasco está por dirigir su tercer Mundial, las dudas sobre su trabajo no cesan, sobre todo porque su equipo terminó el 2025 con una racha negativa de seis partidos consecutivos sin conseguir una sola victoria.

Por tal motivo, las preguntas acerca de que si se tomó la sesión correcta al regresarlo continúan cada vez más.

Detalles sobre el primer partido de México en el Mundial

Uno de los entrenadores que se ha robado los reflectores en los últimos años es Antonio Mohamed, por los cinco títulos que ha conseguido con cuatro clubes diferentes (América, Tijuana, Monterrey y Toluca).

Sin embargo, el propio Turco ha mencionado en diferentes ocasiones que ya no es su momento para tomar las riendas de la Selección Mexicana.

Recientemente, en una entrevista para La Última Palabra de FOX Sports, el director técnico argentino volvió a decir que esa etapa ya fue, aunque se sinceró y reveló que tenía el anhelo de estar en la Copa del Mundo.

"Tenía mucha ilusión de dirigir este Mundial y bueno... sigo insistiendo que el tren pasó, ya pasó y vienen otras generaciones; creo que soy más feliz en estos momentos dirigiendo a un equipo", sentenció.

Reacciones de Antonio Mohamed sobre su posible regreso

No obstante, el Turco Mohamed aseguró que él considera que el Tricolor debe estar en más de un estratega de casa y no de un extranjero.

"Siento que a la Selección Mexicana la tiene que dirigir un mexicano, aunque yo sea técnico mexicano, porque son los que realmente sienten de verdad", mencionó.

Además, el entrenador del Toluca habló sobre el proceso que tuvo con la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y señaló que piensa que únicamente lo buscaron por cumplir.

"Ellos tenían otro plan en el cual yo no estaba. Lo que sí siento es que me hicieron una entrevista como para decir: bueno, se la hicimos", externó el Turco Mohamed.